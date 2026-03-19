उपभोक्ता ठग्ने तीन पसललाई जरिबाना, २० लाई सामान्य निर्देशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका २३ पसल तथा फर्ममाथि अनुगमन गरी तीनलाई जरिबाना तिराएको छ।
- काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शंखमुलस्थित सिइजलाई १० हजार जरिबाना गरिएको छ भने काठमाडौं–३२ सहयोगीमार्गस्थित सत साहेब कस्मेटिक स्टोर र काठमाडौं–१० बानेश्वरको चाँद ब्युटी कलेक्सन सेन्टरलाई जनही १० हजार जरिबाना तिराइएको छ।
- ललितपुर सादोबाटोस्थित लाइफ स्टाइल एपेरियल्स प्राइभेट लिमिटेडलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।
२५ वैशाख, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा कानुनविपरीत काम गरेको पाएपछि तीनवटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिबाना गरेको छ ।
विभागले शुक्रबार काठमाडौं र ललितपुरका गरी २३ वटा पसल तथा फर्ममाथि अनुगमन गरेकोमा तीनलाई नगद जरिबाना तिराइएको छ ।
विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शंखमुलमा रहेको सिइजलाई १० हजार जरिबाना गरिएको छ । यसैगरी, काठमाडौं–३२ सहयोगीमार्गस्थित सत साहेब कस्मेटिक स्टोर र काठमाडौं–१०, बानेश्वरमा रहेको चाँद ब्युटी कलेक्सन सेन्टरलाई जनही १०–१० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराइएको छ ।
साथै, विभागले ललितपुरको सादोबाटोस्थित लाइफ स्टाइल एपेरियल्स प्राइभेट लिमिटेडलाई भने व्यवसायसँग सम्बन्धित दर्ता, इजाजत, करचुक्ता, खरिद बिक्री बिलजस्ता कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
अन्य २० वटा पसल तथा फर्महरूलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । जसमा मार्ट, सप्लायर्स, कस्मेटिक पसल, किराना स्टोर र ट्रेडिङ कम्पनीहरू रहेका छन् ।
