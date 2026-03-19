उपभोक्ता ठग्ने तीन पसललाई जरिबाना, २० लाई सामान्य निर्देशन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १९:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका २३ पसल तथा फर्ममाथि अनुगमन गरी तीनलाई जरिबाना तिराएको छ।
  • काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शंखमुलस्थित सिइजलाई १० हजार जरिबाना गरिएको छ भने काठमाडौं–३२ सहयोगीमार्गस्थित सत साहेब कस्मेटिक स्टोर र काठमाडौं–१० बानेश्वरको चाँद ब्युटी कलेक्सन सेन्टरलाई जनही १० हजार जरिबाना तिराइएको छ।
  • ललितपुर सादोबाटोस्थित लाइफ स्टाइल एपेरियल्स प्राइभेट लिमिटेडलाई तीन दिनभित्र व्यवसायसँग सम्बन्धित कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा कानुनविपरीत काम गरेको पाएपछि तीनवटा व्यावसायिक फर्मलाई जरिबाना गरेको छ ।

विभागले शुक्रबार काठमाडौं र ललितपुरका गरी २३ वटा पसल तथा फर्ममाथि अनुगमन गरेकोमा तीनलाई नगद जरिबाना तिराइएको छ ।

विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका–३१ शंखमुलमा रहेको सिइजलाई १० हजार जरिबाना गरिएको छ । यसैगरी, काठमाडौं–३२ सहयोगीमार्गस्थित सत साहेब कस्मेटिक स्टोर र काठमाडौं–१०, बानेश्वरमा रहेको चाँद ब्युटी कलेक्सन सेन्टरलाई जनही १०–१० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराइएको छ ।

साथै, विभागले ललितपुरको सादोबाटोस्थित लाइफ स्टाइल एपेरियल्स प्राइभेट लिमिटेडलाई भने व्यवसायसँग सम्बन्धित दर्ता, इजाजत, करचुक्ता, खरिद बिक्री बिलजस्ता कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

अन्य २० वटा पसल तथा फर्महरूलाई सामान्य निर्देशन दिइएको छ । जसमा मार्ट, सप्लायर्स, कस्मेटिक पसल, किराना स्टोर र ट्रेडिङ कम्पनीहरू रहेका छन् ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जरिबाना वाणिज्य
तीन व्यावसायिक फर्मलाई वाणिज्य विभागको ७५ हजार जरिबाना

सिंहदरबारभित्रै म्याद गुज्रिएको दही बिक्री, 'हाम्रो खाजा घर' लाई २ लाख जरिबाना

सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न पानी उद्योगीको दौडधुप  

बेस्ट सपिङ सेन्टर र कान्तिपुर क्याफेलाई ४ लाख १० हजार जरिबाना

दोहोरो मूल्य स्टिकर टाँस्ने त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रका ५ होटललाई १४ लाख जरिबाना

एमआरपी र स्पष्ट लेबल नभएका सामान बेच्न रोक, बढी मूल्य लिए कारबाही

