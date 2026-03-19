बेस्ट सपिङ सेन्टर र कान्तिपुर क्याफेलाई ४ लाख १० हजार जरिबाना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका दुई व्यावसायिक फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को उल्लंघनमा ४ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
- ठमेलस्थित बेस्ट सपिङ सेन्टर प्रालि र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रको कान्तिपुर क्याफेलाई जनही २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ।
- विभागले ठमेल, विमानस्थल, मैतीदेवी क्षेत्रमा ४७ वटा उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरी अन्य ४३ फर्मलाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन क्रममा कैफियत भेटिएका काठमाडौंका दुई व्यावसायिक फर्मलाई ४ लाख १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ ।
विभागले सोमबार गरेको अनुगमन क्रममा ठमेलस्थित बेस्ट सपिङ सेन्टर प्रालि र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा सञ्चालित कान्तिपुर क्याफेलाई जनही २ लाख ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना तिराएको हो ।
ती फर्मले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ (ङ) बमोजिम कसुर गरेको पाइएकाले सोही ऐनको दफा ३९ (१) (ख) बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ ।
अनुगमन क्रममा ठमेलमा रहेका हेभन ह्यान्डिक्राफ्ट र गुडलक ट्रेकिङ सपलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात सहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
विभागले सोमबार काठमाडौंका ठमेल, विमानस्थल, मैतीदेवी लगायत क्षेत्रमा रहेका कुल ४७ वटा उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमन गरिएका अन्य ४३ फर्मलाई भने सुधारका लागि सामान्य निर्देशन दिइएको छ । जसमा पश्मिना पसल, हस्तकला, ट्रेकिङ सामग्री पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट छन् ।
