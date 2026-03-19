तीन पसललाई वाणिज्य विभागले तिरायो जरिबाना

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनमा कैफियत भेटिएपछि वाणिज्य विभागले जरिबाना तिराएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २४ गते १९:१०

  • वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा तीन व्यावसायिक फर्मलाई उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा ४५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको छ।
  • शंकर खाद्य किराना स्टोर र एसडीआर स्टोरलाई २०–२० हजार रुपैयाँ र गुप्ता गुँदपाक भण्डारलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ।
  • अनुगमनमा अन्य ३६ फर्मलाई उपभोक्ता अधिकारबारे सचेत गराउँदै सामान्य निर्देशन दिइएको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन क्रममा उपभोक्ता ठगी गर्ने तीन व्यावसायिक फर्मलाई  जरिबाना तिराएको छ ।

विभागले मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमनमा कैफियत भेटिएपछि तीन पसललाई ४५ हजार रुपैयाँ  जरिबाना गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कुलेश्वरमा सञ्चालित शंकर खाद्य किराना स्टोर र एसडीआर स्टोरलाई समान २०–२० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं–२६ गोंगबुमा रहेको गुप्ता गुँदपाक भण्डारलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ ।

अनुगमन क्रममा अन्य ३६ फर्मलाई भने सामान्य निर्देशन दिइएको छ । काठमाडौंका नयाँ बसपार्क, चाबहिल, टोखा तथा ललितपुर चापागाउँ क्षेत्रमा सञ्चालित किराना पसल, फेन्सी स्टोर, मोबाइल पसल, कस्मेटिक पसल, खाद्य स्टोर लगायत व्यवसायलाई उपभोक्ता अधिकारबारे सचेत गराउँदै सामान्य निर्देशन दिइएको छ ।

आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जरिबाना बजार अनुगमन वाणिज्य
बजारमा भ्रम फैलाउने र उपभोक्ता ठग्नेलाई कारबाही गर्ने वाणिज्य विभागको चेतावनी

बालकुमारीको एसडीपीएल ट्रेड प्रालिलाई २ लाख जरिबाना

म्याद नाघेका पेय पदार्थ बेच्ने पिलग्रिम्स ग्रोसरीलाई २ लाख जरिबाना

म्याद गुज्रिएको औषधि बेच्ने जमकटेल फर्मालाई २ लाख बढी जरिबाना

उपभोक्ता ठग्ने ३ पसललाई वाणिज्य विभागको कारबाही

‘कानुनी र संरचनागत कमजोरीले उपभोक्ता संरक्षण चुनौतीपूर्ण’

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

डीपी अर्याल : गृहमन्त्री हुन चाहन्थे, बन्दैछन् सभामुख

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

गर्भावस्थामा पिसाबको संक्रमण किन बढी देखिन्छ ?

७ संकेत देखाउने साथीसँग जोगिएकै राम्रो

