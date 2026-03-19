+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाङको गढवामा भेटियो विषालु सर्प राज गोमन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १६:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विषालु सर्प राज गोमन गढवामा पहिलो पटक भेटिएको छ।
  • सर्प उद्धारकर्ता शिवु खनालले लक्षिनपुरस्थित सुशीला गुरुङको घरबाट सर्प उद्धार गरेका थिए।
  • सर्पलाई जीवितै नियन्त्रणमा लिएर लमही नगरपालिका–५ अजम्मरी सामुदायिक वनमा छाडिएको छ।

४ वैशाख, काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विषालु सर्प मानिने राज गोमन गढवामा पहिलो पटक भेटिएको छ । गढवा गाउँपालिका–७ लक्षिनपुर निवासी सुशीला गुरुङको घरमा सर्प फेला परेको हो । सर्प उद्धारकर्ता शिवु खनालले बुधबार राति ८ बजे उक्त घरबाट सर्प उद्धार गरेका थिए ।

सर्प भेटिएपछि डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीमा खबर गरिएको थियो । त्यसपछि सर्प उद्धारकर्मी खनालको नेतृत्वमा दुईजना वन कर्मचारी घटनास्थल पुगका थिए । एक घण्टाको प्रयत्नपछि सर्पलाई जीवितै नियन्त्रणमा लिइएको खनालले जानकारी दिए ।

उद्धारपछि सर्पलाई लमही नगरपालिका–५ अजम्मरी सामुदायिक वनमा ल्याएर छाडियो । उद्धारकर्ता खनालका अनुसार सर्पको तौल करिब ८ किलो र लम्बाई १० फिट रहेको थियो ।

सर्प उद्धार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचारमा अर्को मुद्दा दायर, केही पूर्वमन्त्री पनि जोडिए

पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचारमा अर्को मुद्दा दायर, केही पूर्वमन्त्री पनि जोडिए
पूर्णबहादुर खड्काको चेतावनी- प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परा तलमाथि नहोस्

पूर्णबहादुर खड्काको चेतावनी- प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परा तलमाथि नहोस्
विपक्षी दलको दबाब– लिपुलेक लगायतका भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल होस्

विपक्षी दलको दबाब– लिपुलेक लगायतका भूमि फिर्ता लिन कूटनीतिक पहल होस्
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्ध मानव साङ्लो प्रदर्शन

वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारविरुद्ध मानव साङ्लो प्रदर्शन
हिमपातमा फसेका दुई भारतीय पर्यटकको सकुशल उद्धार

हिमपातमा फसेका दुई भारतीय पर्यटकको सकुशल उद्धार
लुम्बिनी सरकारका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो

लुम्बिनी सरकारका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित