दाङको गढवामा भेटियो विषालु सर्प राज गोमन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विषालु सर्प राज गोमन गढवामा पहिलो पटक भेटिएको छ।
- सर्प उद्धारकर्ता शिवु खनालले लक्षिनपुरस्थित सुशीला गुरुङको घरबाट सर्प उद्धार गरेका थिए।
- सर्पलाई जीवितै नियन्त्रणमा लिएर लमही नगरपालिका–५ अजम्मरी सामुदायिक वनमा छाडिएको छ।
४ वैशाख, काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विषालु सर्प मानिने राज गोमन गढवामा पहिलो पटक भेटिएको छ । गढवा गाउँपालिका–७ लक्षिनपुर निवासी सुशीला गुरुङको घरमा सर्प फेला परेको हो । सर्प उद्धारकर्ता शिवु खनालले बुधबार राति ८ बजे उक्त घरबाट सर्प उद्धार गरेका थिए ।
सर्प भेटिएपछि डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीमा खबर गरिएको थियो । त्यसपछि सर्प उद्धारकर्मी खनालको नेतृत्वमा दुईजना वन कर्मचारी घटनास्थल पुगका थिए । एक घण्टाको प्रयत्नपछि सर्पलाई जीवितै नियन्त्रणमा लिइएको खनालले जानकारी दिए ।
उद्धारपछि सर्पलाई लमही नगरपालिका–५ अजम्मरी सामुदायिक वनमा ल्याएर छाडियो । उद्धारकर्ता खनालका अनुसार सर्पको तौल करिब ८ किलो र लम्बाई १० फिट रहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4