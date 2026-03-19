पूर्णबहादुर खड्काको चेतावनी- प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परा तलमाथि नहोस्

‘करिब चार दशकदेखिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परालाई परिषद्ले तलमाथि नगरोस । नभए धेरै ठूलो असुरक्षा र अनिश्चितताले न्यायालयमा डरलाग्दो अस्थिरता आउने छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १५:५६

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले झन्डै चार दशक लामो प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परालाई संवैधानिक परिषद्ले तलमाथि गर्न नहुने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्को बैठक बस्नु केहीअघि बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले नियुक्तिको स्थापित परम्पराबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा परिषद्को बैठक आज बस्दै छ । जानकारीमा आएअनुसार सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति आज गरिँदै छ,’ खड्काले भनेका छन्, ‘करिब चार दशकदेखिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परालाई परिषद्ले तलमाथि नगरोस ।’

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परालाई परिषद्ले तलमाथि गरे न्यायालयमा डरलाग्दो अस्थिरता आउने उनको आशंका छ । ‘नभए धेरै ठूलो असुरक्षा र अनिश्चितताले न्यायालयमा डरलाग्दो अस्थिरता आउने छ,’ खड्काले लेखेका छन्, ‘जसले हाम्रो स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ । विशेष गरी परिषद्का अध्यक्षजीको गम्भीर ध्यानाकर्षण ।’

सम्बन्धित खबर

गगन–विश्व र पूर्णबहादुरबीच भेटवार्ता

गगन थापाले पूर्णबहादुर खड्का र शेखर कोइरालालाई भेट्दै

पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधिएको स्पष्टीकरण तामेलीमा राख्ने कांग्रेसको निर्णय

समूह भेलामा पूर्णबहादुरको ब्रिफिङ : हामीसँग मत बदलेकाहरूले पार्टी छोडेका छैनन्

पूर्णबहादुरको समीक्षा- २४ भदौको सिलसिला विशेष महाधिवेशन, विशेषकै जगमा रास्वपालाई दुई तिहाइ

पूर्णबहादुरको ब्रिफिङ- कांग्रेस दुर्गतिको मूल कारण विशेष महाधिवेशन, अगुवाइकर्ता मुख्य दोषी

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
