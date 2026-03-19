+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पूर्णबहादुरको समीक्षा- २४ भदौको सिलसिला विशेष महाधिवेशन, विशेषकै जगमा रास्वपालाई दुई तिहाइ

‘संयुक्त बेञ्चको निर्णय त आएको छ, तर हाम्रो पुनरावेदनमा जाने वैधानिक बाटो बाँकी छ । त्यो ६० दिन म्याद हुन्छ । संयुक्त इजलासको विरुद्धमा सर्वोच्चमै पुनरावेदन जाने कानुनी अधिकार बाँकी छ ।’

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १५:४८

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भदौ २४ गतेकै निरन्तरता रहेको टिप्पणी गरेका छन् । कांग्रेस आधिकारिताबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताउँदै उनले त्यसैको जगमा रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेको समीक्षा सुनाएका हुन् ।

‘हामीले संविधान, कानुन, नियम, पार्टीका विधान, निर्वाचन आयोगले स्थापित गरेका नजिरहरूको प्रतिकूल निर्णय, कानुनी राज्यको मुलुकमा ती सबैलाई च्यापेर सेटिङको भरमा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो निर्णय गर्ला भनेर हामीले सोचेका थिएनौं,’ मंगलबार धुम्बाराहीको स्मार्ट होटलमा आयोजित आफू पक्षीय नेताको भेलामा बोल्दै खड्काले भने, ‘जब दुईतीन अगाडि आशंका भए, हामीले गर्नसक्ने प्रयत्न सबै गर्‍यौं ।’

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवालगायत सबै नेताले सक्दो प्रयास गरेको उनले बताए ।

आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दै उनले जसले २४ गतेको घटना घटायो त्यसैको सिलसिलामा विशेष महाधिवेशनको काम भएको पनि उनले बताए ।

‘जसले २४ गते देश सिर्जना भएदेखिको राज्यसत्ता ध्वंस गरे, नेपालको परिवर्तनमा ००७ सालका, २०४६ सालका, २०४२ सालका, २०६२/६३ का सबै इतिहास खरानी बनाइयो, परिवर्तनकर्ता सबै दलका कार्यालय खरानी बनाइयो, त्यही प्रकरणको निरन्तरता जेसुकै भनिएपनि विशेष महाधिवेशको रूपमा आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यही विशेष महाधिवेशन नभएको भए रास्वपाको दुई तिहाइ आउने थिएन ।’

जेजे कारणले, जुनजुन तरिकाले ज–जसले, जेजे गरेपनि लोभ्याएर, भ्रम पारेर, झुक्याएर यी गतिबिधि भएको उनले बताए ।

‘आधा कांग्रेस बाहिर, आधा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा । दुई फ्याक गराइयो कांग्रेसलाई विशेष महाधिवेशनको नाममा,’ उनले भने ।

त्यो बेला चलेको एक हल्ला पनि उनले सुनाए । उनले अगाडि भने, ‘चर्चित छ, सबैलाई थाहा छ । सबैलाई हाम्रो बनाएका छौं, त्यसैले आधिकारिकता हाम्रो हुन्छ । १० दिन अगाडिदेखि यस्तो प्रचार थियो । नभन्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि त्यही आयो ।’

त्यसपछि त्यो निर्णयबाट केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालत गएको उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले त्यो निर्णय मानेका छौं,’ उनले भने । तर त्यो निर्णयमा गरिएका व्याख्या आफूलाई चित्त नबुझेको भने उनले बताए ।

‘संयुक्त बेञ्चको निर्णय त आएको छ, तर हाम्रो पुनरावेदनमा जाने वैधानिक बाटो बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यो ६० दिन म्याद हुन्छ । संयुक्त इजलासको विरुद्धमा सर्वोच्चमै पुनरावेदन जाने कानुनी अधिकार बाँकी छ ।’

त्यसमा कानुन व्यवसायीसँग छलफलमै रहेको तर, निर्णय नभइसकेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस पूर्णबहादुर खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले भन्यो- खतरनाक संकेत

अहिले राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेता फेर्नखोज्ने व्यवहार ठीक होइन : मीन विश्वकर्मा

पूर्णबहादुरको ब्रिफिङ- कांग्रेस दुर्गतिको मूल कारण विशेष महाधिवेशन, अगुवाइकर्ता मुख्य दोषी

पूर्णबहादुरले डाकेको भेलामा सभापति थापाको कार्यशैलीमै उठाए नेताहरूले प्रश्न

पूर्णबहादुर खड्काले बोलाएको भेलामा कांग्रेसका को–को पुगे ?

सुरु भयो कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

सिफारिस

सेना–प्रहरीले पालिकासँग किन मागे सुकुमवासीको विवरण ?

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित