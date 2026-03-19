पूर्णबहादुरले डाकेको भेलामा सभापति थापाको कार्यशैलीमै उठाए नेताहरूले प्रश्न

धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट प्यालेसमा बसेको शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूको भेलामा सहभागीहरूले पार्टी एकताका लागि सभापति गगनकुमार थापाको भूमिका अर्थपूर्ण हुने बताएका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते १५:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी एकता कायम राख्न सभापति गगनकुमार थापाले पहल नगरेको गुनासो गरेका छन्।
  • शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि सभापति थापाको भूमिका अर्थपूर्ण हुने तर अहिलेसम्म कुनै कदम नचालेको बताएका छन्।
  • नेता भीमसेनदास प्रधानले सभापति थापालाई सबैको सभापति हुने कि एउटा गुटको मात्र हुने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।

१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले डाकेको भेलामा सहभागीहरूले पार्टी एकता कायम राख्न सभापति गगनकुमार थापाले पहल कदमी नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट प्यालेसमा बसेको शेरबहादुर देउवा समूहका नेताहरूको भेलामा सहभागीहरूले पार्टी एकताका लागि सभापति गगनकुमार थापाको भूमिका अर्थपूर्ण हुने बताएका हुन् । तर अहिलेसम्म थापाले एकताका लागि कुनै कदम नचालेको उनीहरूको गुनासो छ  ।

नेता भीमसेनदास प्रधानले सभापति गगनकुमार थापालाई एउटा गुटको मात्रै सभापति हुने कि समग्र कांग्रेस पार्टीकै सभापति हुने भन्ने समय आएको बताए ।

‘अहिले वैधानिक सभापति गगन थापा नै हो । सबैको सभापति हुने कि एउटा खेमाको मात्रै हुने भन्ने हो,’ छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने ।

त्यस्तै नेता रामहरि खतिवडाले पार्टीको विवाद सर्वोच्चले निरुपण गरिसके पनि १५औं महाधिवशेन वृहत एकतासहित कसरी गर्ने भन्नेमा सभापतिले छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

‘फागुन २१ को चुनावअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्न विवाद थियो । सर्वोच्चले निर्णय गरिसक्यो । अब वृहत एकता गरेर १५औं महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ भेलामा उठेका कुराबारे उनले भने, ‘कांग्रेसलाई बलियो बनाउने पहल सभापतिले नै गर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको छ ।’

 

नेपाली कांग्रेस
