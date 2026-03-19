राघव चड्डाबारे सौरभ भारद्वाज : आपले सांसद नबनाएको भए परिणितिसँग बिहे हुने थिएन

भारद्वाजले चड्डालाई कृतघ्नको आरोप लगाउँदै उनको विवाह समेत पार्टीले दिएको पदकै कारण सम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

२०८३ वैशाख १५ गते १४:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आम आदमी पार्टीका सात सांसदले भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक गतिरोध उग्र बनेको छ।
  • राघव चड्डाले 'आप' लाई विषाक्त कार्यस्थल भनेका छन् र भ्रष्ट मानिसहरूको कब्जामा रहेको आरोप लगाएका छन्।
  • सौरभ भारद्वाजले चड्डालाई कृतघ्न भन्दै उनको विवाह पार्टीले दिएको पदकै कारण सम्भव भएको बताएका छन्।

१५ वैशाख, काठमाडौं । आम आदमी पार्टीबाट राज्य सभाका सात सांसदले सामूहिक रूपमा पार्टी त्याग गरी भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेपछि सिर्जना भएको राजनीतिक गतिरोध यतिबेला निकै उग्र बनेको छ। यस प्रकरणमा विशेषगरी राघव चड्डा र ‘आप’ का नेता सौरभ भारद्वाजबीचको वाकयुद्धले व्यक्तिगत आक्षेपको रूप लिएको छ।

चड्डाले ‘आप’ को कार्यशैलीलाई ‘विषाक्त कार्यस्थल’ को संज्ञा दिँदै त्यहाँ काम गर्ने स्वतन्त्रता नभएको र पार्टी अहिले केही भ्रष्ट मानिसहरूको कब्जामा रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले आफूले आफ्नो जीवनका १५ महत्वपूर्ण वर्ष पार्टीका लागि खर्चिएको तर अहिले संसदमा बोल्न र काम गर्न समेत रोक लगाइएकाले नयाँ बाटो रोज्नुपरेको स्पष्ट पारेका छन्।

चड्डाको यस आरोपको जवाफ दिँदै सौरभ भारद्वाजले उनको व्यक्तिगत जीवनमाथि नै प्रहार गरेका छन्। भारद्वाजले चड्डालाई कृतघ्नको आरोप लगाउँदै उनको विवाह समेत पार्टीले दिएको पदकै कारण सम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा भारद्वाजले चड्डालाई कृतघ्नको आरोप लगाउँदै भनेका छन्, ‘यदि तपाईंको विवाह आज परिणिति चोपडासँग हुन सक्यो भने, त्यो ‘आप’ ले तपाईंलाई राज्य सभा सांसद बनाएका कारण मात्र सम्भव भएको हो।’ उनको यो भनाइले यतिबेला भारतीय राजनीति र सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस छेडिदिएको छ।

भारद्वाजले चड्डाको कदमलाई विश्वासघात भन्दै एउटा कर्मचारीले कम्पनी छोड्दा समेत पालना गर्ने न्यूनतम नैतिकता (नोटिस पिरियड) चड्डाले बिर्सिएको दाबी गरेका छन्।

राघव चड्डा र अभिनेत्री परिणिति चोपडाको विवाह सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा राजस्थानमा भ सम्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला सो विवाहमा ‘आप’ प्रमुख अरविन्द केजरीवाल र पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मान समेत विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएर चड्डालाई आशिर्वाद दिएका थिए। सोही सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अहिले दलीय अदलबदलसँगै व्यक्तिगत आक्षेपमा परिणत भएको छ।

रोपाइँलाई मल अभाव जोखिम, भारतसँग माग्दै सरकार

रोपाइँलाई मल अभाव जोखिम, भारतसँग माग्दै सरकार
सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा नेपालले भन्सार लिएकोबारे बोल्यो भारत

सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा नेपालले भन्सार लिएकोबारे बोल्यो भारत
भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेशन विधेयक कसरी फेल गराए ? 

भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेशन विधेयक कसरी फेल गराए ? 
महिला आरक्षण विधेयक असफल हुनु मोदीले भनेजस्तै राजनीतिक भ्रूण हत्या हो ?

महिला आरक्षण विधेयक असफल हुनु मोदीले भनेजस्तै राजनीतिक भ्रूण हत्या हो ?
रुसी तेलमा अमेरिकाको फेरि ‘यू-टर्न’ : भारतलाई कसरी मिल्दैछ ठूलो राहत ? 

रुसी तेलमा अमेरिकाको फेरि ‘यू-टर्न’ : भारतलाई कसरी मिल्दैछ ठूलो राहत ? 
डीलिमिटेशन ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ साबित हुने : महिला आरक्षणलाई लिएर शशि थरूरको सरकारमाथि प्रहार

डीलिमिटेशन ‘राजनीतिक नोटबन्दी’ साबित हुने : महिला आरक्षणलाई लिएर शशि थरूरको सरकारमाथि प्रहार

Advertisment

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

