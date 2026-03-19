भारतले दोहोर्‍यायो लिपुलेकबारे आफ्नो अडान

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राबारे भारत विदेश मन्त्रालयले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १७:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विषय नयाँ नभएको र १९५४ देखि यात्रा हुँदै आएको बताएको छ।
  • नेपालले भारत र चीनलाई लिपुलेक पास हुँदै यात्रा सञ्चालनमा विरोध जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको छ।
  • सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पूर्वका भू-भाग नेपालको भएको उल्लेख छ।

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राबारे भारत विदेश मन्त्रालयले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले कैलाश मानसरोवर यात्राको विषय नयाँ नभएको बताए ।

मन्त्रालयको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफ्रिङमा उनले भने, ‘हामी यो विषयमा प्रेस नोट जारी गरिसकेका छौं । मानसरोवर यात्रा १९५४ देखि नै हुँदै आएको हो । यो नौलो विषय होइन ।’

केही दिनअघि भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्न लाएको विरोधमा नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो विषय नयाँ नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । यद्यपि नेपालसँग संवादका लागि भने तयार रहेको प्रेस नोटमा उल्लेख थियो ।

सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै व्यापारिक, तीर्थालु आउजाउ गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यतिबेला नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको भने दुवै देशले औपचारिक जवाफ दिएका थिएनन् । यसपटक पनि चीनले नेपालको यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) पूर्वका भू-भाग नेपालको हुने उल्लेख छ । जसअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली सीमा नदी हो ।

नेपाल भारत लिपुलेक
सम्बन्धित खबर

नेपाललाई एडीबीको सुझाव : गरिब जोखिममा छन्, ऋण लिएर पनि राहत देऊ

सीमा विवादमा पटक-पटक कूटनीतिक नोट : किन छैन नेपाल-भारत संवाद ?

हार भारतीय वामको, पीर नेपाली वामको

‘सेलेक्ट यूएसए’ मा डेब्यु गर्दै नेपाल, लगानी-नेतृत्व वृद्धिमा प्रोत्साहन संकेत

ओमानविरुद्ध नेपालले टस जित्यो, पहिले ब्याटिङ गर्ने

दीपेन्द्रलाई आइडल मान्ने ६ वर्षीय क्रिकेटर

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

