+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन सुरु, नेपाली मूलका डेढ दर्जन बढी उम्मेदवार

बेलायतको स्थानीय निर्वाचन लड्दै गरेका नेपाली मूलका उम्मेदवारबीच केही रोचक संयोग पनि जुरेका छन् । एक बरोमा नेपाली दम्पती नै काउन्सिलर पदका उम्मेदवार छन् भने दुई क्षेत्रमा नेपाली मूलका उम्मेदवारबीचमै प्रमुख प्रतिस्पर्धा छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १८:१७

२४ वैशाख, लन्डन । ७ मे बिहीबार (आजबेलायतका चारमध्ये तीन राज्य इंग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड र वेल्समा स्थानीय निर्वाचन सुरु भएको छ । विभिन्न १३६ स्थानीय काउन्सिलमा ५ हजार १४ सिटका लागि निर्वाचन भइरहेको हो ।

यस निर्वाचनमार्फत स्कटल्यान्ड र वेल्सका मतदाताले आफ्नो राष्ट्रिय संसद्‌का लागि प्रतिनिधि छनोट गर्ने छन् भने इङ्गल्यान्डका ३० काउन्सिलमा काउन्सिलर र मेयर चुनिने छन्।

साथै, इंग्ल्यान्डका क्रोयडन, ह्याक्नी, लुइसाम, न्यूह्याम, टावर ह्यामलेट्स र वाटफोर्डसहितका ६ स्थानीय तहमा मेयर पदको चुनाव पनि हुँदैछ ।

बिहान ७ बजे सुरु भएको मतदान राति १० बजेसम्म जारी रहने छ । अधिकांश क्षेत्रको नतिजा शुक्रबार दिनभरसम्म आइसक्ने अपेक्षा छ ।

यो चुनावलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको एक प्रकारको जनमत संग्रहका रूपमा हेरिएको छ ।

कन्जर्भेटिभ पार्टीको १४ वर्ष लामो शासन अन्त्य गर्दै ठूलो अपेक्षासहित सत्तामा आएका स्टार्मरको पछिल्लो समय भने लोकप्रियता घट्दो छ ।

सरकारमा आएपछि गरेका केही नीतिगत यू-टर्न, आर्थिक चुनौती र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेका कारण उनको छवि कमजोर बन्दै गएको हो ।

सामान्यतया स्थानीय तहका चुनावहरू सडक, सरसफाइ र स्थानीय सेवामा केन्द्रित हुने गर्छन् । तर यस पटकको चुनाव भने राष्ट्रिय राजनीतिसँग सिधा जोडिएको छ ।

यो पटकको स्थानीय चुनावमा मतदाताले सरकारप्रतिको आफ्नो सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार लेबरले उल्लेख्य सिट गुमाउन सक्ने जोखिम देखिएको छ । यदि त्यस्तो भयो भने यसले स्टार्मरको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ ।

अर्कोतर्फ, रिफर्म यूके जस्ता दक्षिणपन्थी र ग्रिन जस्ता वैकल्पिक दलहरूको उभारले बेलायतको परम्परागत दुई दलीय राजनीतिक संरचना कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

बेलायतमा यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मूलका पनि थुप्रै उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार कन्जरभेटिभ पार्टीबाटै कम्तीमा एक दर्जन नेपाली मूलका उम्मेदवार छन् ।

सत्तारुढ लेबरका साथै लिबरल डेमोक्रयाट, ग्रिन र जेरेमी कोर्बिन नेतृत्वको योर पार्टीबाट समेत रहेका कारण नेपाली मूलका उम्मेदवारहरूको जम्मा संख्या कम्तीमा डेढ दर्जन बढी हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

यस पटक बेलायतको स्थानीय निर्वाचन लड्दै गरेका नेपाली मूलका उम्मेदवारबीच केही रोचक संयोग पनि जुरेका छन् । एक बरोमा नेपाली दम्पती नै काउन्सिलर पदका उम्मेदवार छन् भने दुई क्षेत्रमा नेपाली मूलका उम्मेदवारबीचमै प्रमुख प्रतिस्पर्धा छ ।

लन्डनको रोयल बरो अफ ग्रिनविचमा पूर्वमेयर जित रानाभाट प्लमस्टिड एन्डन ग्लिन्डन वार्डबाट उम्मेदवार छन् भने उनकी पत्नी गौमाया गुरुङ सोही बरोकै एबिउड वार्डबाट उम्मेदवार छिन् । उनीहरू दुवैजना लेबर पार्टीका हुन् ।

पूर्वमेयर रानाभाट उम्मेदवार रहेको प्लमस्टिड एन्ड ग्लिन्डन वार्डमा लेबर पार्टीका पूर्वनेता जेरेमी कोर्बिन नेतृत्वको योर पार्टीको समर्थनमा नरेन्द्र कँडेल पनि उम्मेदवार छन् ।

त्यस्तै, अल्डरसटको वेलिङटन वार्डमा कन्जरभेटिभ पार्टीबाट डा. विशाल गुरुङ तथा लेबर पार्टीबाट उत्तरबहादुर गुरुङ उम्मेदवार छन् ।

यी दुवै वार्डमा तीन-तीन जना काउन्सिलर निर्वाचित हुने भएकाले प्राविधिक हिसाबले नेपाली मूलका दुवै उम्मेदवार निर्वाचित हुने सम्भावना पनि रहन्छ । तर मत विभाजन हुने अवस्थामा एउटाले जित्ने र अर्कोले हार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन सक्छ ।

पूर्व डीएसपी शिवजी श्रेष्ठ पनि लेबर पार्टीबाट बेजिङस्टकको ब्राइटनहिल वार्डमा चुनावी मैदानमा छन् ।

ज्ञानप्रसाद गुरुङ कन्जरभेटिभ पार्टीबाट स्विन्डनको पार्क साउथमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

प्रतीक्षा गुरुङ लेबर पार्टीबाट ब्याटल वार्ड रिडिङमा चुनाव लड्दै छिन् । इन्द्राहाङ लिम्बु फेलथाममा कन्जरभेटिभ उम्मेदवार छन् ।

नेपाली मूल बेलायतमा नेपाली बेलायतमा स्थानीय निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले

च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले
किन देखिँदैछ युवामा तालुपना ?

किन देखिँदैछ युवामा तालुपना ?
पाँच पत्रकारलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार

पाँच पत्रकारलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार
२५ करोडसम्मका उद्योग दर्ता र अभिलेख अब प्रदेश र जिल्लाबाटै, फाइल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु

२५ करोडसम्मका उद्योग दर्ता र अभिलेख अब प्रदेश र जिल्लाबाटै, फाइल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु
सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)
बालेन सरकारले सुरुमै फासिस्ट चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो : चित्रबहादुर केसी

बालेन सरकारले सुरुमै फासिस्ट चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो : चित्रबहादुर केसी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित