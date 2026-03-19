च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले

२४ वैशाख, काठमाडौं । च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानको नाममा रहेको भवन खाली गर्न सरकारले सूचना जारी गरेपछि नेकपा एमालेले नयाँ कार्यालय खोज्न थालेको छ ।
भोगाधिकार पाएको, तर लिजमा परिणत नभएको जग्गा खाली गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचना बमोजिम च्यासलको कार्यालय पनि खाली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
‘आधिकारिक पत्र आएको जानकारी छैन, तर सरकारको सूचना अनुसार भवन खाली गर्नुपर्ने देखियो,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘अब हामीसँग अर्को कार्यालय खोज्नुको विकल्प रहेन ।’ ती नेताका अनुसार एमालेले नयाँ कार्यालय खोज्न थालिसकेको छ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल शाक्य भने आफूहरूले यो जग्गा कानुनअनुसार नै प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राप्त गरेका हौँ । ५० वर्षका लागि लिजमा लिन खोज्दा सरकारले दिएको थिएन,’ उनले भने, ‘यो भवन बनाउन पनि सरकारको समेत सहयोगमा बनेको हो ।’ पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष शाक्यले अन्य प्रतिष्ठानहरूले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । तर, कानुन मानेर जाने पनि उनले बताए ।
प्रतिष्ठानको भवनमा ०७८ देखि एमाले बस्दै आएको छ । ०७२ सालको भूकम्पले बल्खुस्थित भवन भत्किएपछि केही समय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानमा एमालेले कार्यालय राखेको थियो ।
चक्रपथ विस्तारका क्रममा त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भएपछि केही समय थापाथली बस्यो । एक व्यापारीको घरमा बस्दा विवादित भएको एमाले च्यासल सरेको थियो ।
च्यासलमै हुँदा कार्यकर्ताहरूबाट पैसा उठाए पनि एमालेले कार्यालय बनाउने कार्य रोकेको थियो । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले १० रोपनी जग्गासहित एक अर्बको कार्यालय बनाइदिने भएपछि कीर्तिपुरमा शिलान्यास पनि गरिएको थियो ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यवसायी गुरुङको दम्पतीले २०८१ असोजमा शिलान्यास गरिएको भवनबारे पार्टीभित्रै चर्को विरोध भएको थियो । तर, ओलीको एकलौटी चल्ने एमालेले असहमतिको आवाज उठाउने बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिमल्सेनामाथि नै कारबाही गरेको थियो ।
