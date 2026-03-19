च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले

भोगाधिकार पाएको, तर लिजमा परिणत नभएको जग्गा खाली गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचना बमोजिम च्यासलको कार्यालय पनि खाली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १८:१२

२४ वैशाख, काठमाडौं । च्यासलस्थित तुलसीलाल प्रतिष्ठानको नाममा रहेको भवन खाली गर्न सरकारले सूचना जारी गरेपछि नेकपा एमालेले नयाँ कार्यालय खोज्न थालेको छ ।

भोगाधिकार पाएको, तर लिजमा परिणत नभएको जग्गा खाली गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । उक्त सूचना बमोजिम च्यासलको कार्यालय पनि खाली गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

‘आधिकारिक पत्र आएको जानकारी छैन, तर सरकारको सूचना अनुसार भवन खाली गर्नुपर्ने देखियो,’ एमाले स्रोतले भन्यो, ‘अब हामीसँग अर्को कार्यालय खोज्नुको विकल्प रहेन ।’ ती नेताका अनुसार एमालेले नयाँ कार्यालय खोज्न थालिसकेको छ ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष गोपाल शाक्य भने आफूहरूले यो जग्गा कानुनअनुसार नै प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राप्त गरेका हौँ । ५० वर्षका लागि लिजमा लिन खोज्दा सरकारले दिएको थिएन,’ उनले भने, ‘यो भवन बनाउन पनि सरकारको समेत सहयोगमा बनेको हो ।’ पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष शाक्यले अन्य प्रतिष्ठानहरूले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेको बताउँछन् । तर, कानुन मानेर जाने पनि उनले बताए ।

प्रतिष्ठानको भवनमा ०७८ देखि एमाले बस्दै आएको छ । ०७२ सालको भूकम्पले बल्खुस्थित भवन भत्किएपछि केही समय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानमा एमालेले कार्यालय राखेको थियो ।

चक्रपथ विस्तारका क्रममा त्यहाँबाट हट्नुपर्ने भएपछि केही समय थापाथली बस्यो । एक व्यापारीको घरमा बस्दा विवादित भएको एमाले च्यासल सरेको थियो ।

च्यासलमै हुँदा कार्यकर्ताहरूबाट पैसा उठाए पनि एमालेले कार्यालय बनाउने कार्य रोकेको थियो । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले १० रोपनी जग्गासहित एक अर्बको कार्यालय बनाइदिने भएपछि कीर्तिपुरमा शिलान्यास पनि गरिएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यवसायी गुरुङको दम्पतीले २०८१ असोजमा शिलान्यास गरिएको भवनबारे पार्टीभित्रै चर्को विरोध भएको थियो । तर, ओलीको एकलौटी चल्ने एमालेले असहमतिको आवाज उठाउने बिन्दा पाण्डे र उषा किरण तिमल्सेनामाथि नै कारबाही गरेको थियो ।

किन देखिँदैछ युवामा तालुपना ?

पाँच पत्रकारलाई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार

२५ करोडसम्मका उद्योग दर्ता र अभिलेख अब प्रदेश र जिल्लाबाटै, फाइल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु

सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

बालेन सरकारले सुरुमै फासिस्ट चरित्र प्रदर्शन गर्‍यो : चित्रबहादुर केसी

बैतडीको मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

