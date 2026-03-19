+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बैतडीको मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना

उद्घाटनका क्रममा मेलौली नगरपालिका–७ का दीपक अवस्थीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै कार्यालयको सेवा शुभारम्भ गरिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १७:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बैतडीको मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको छ।
  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री शिवराज भट्टले कार्यालय उद्घाटन गरेका छन्।
  • कार्यलयले मेलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर, शिवनाथ र पाटनका नागरिकलाई सहज सेवा दिनेछ।

२४ वैशाख, बैतडी । बैतडीको मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

मेलौली नगरपालिका–१ मेलौलीमा स्थापना गरिएको कार्यालयको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्टले उद्घाटन गरे ।

उद्घाटनका क्रममा मेलौली नगरपालिका–७ का दीपक अवस्थीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै कार्यालयको सेवा शुभारम्भ गरिएको हो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि मेलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका तथा पाटन नगरपालिकाका केही वडाका नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले स्थानीय नागरिकलाई छिटो, सहज र पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको बताए ।

उनले अब सामान्य प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

स्थानीयवासी करन सिंह नेगीले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सामान्य कामका लागि समेत सदरमुकाम धाउनुपर्ने समस्या अब हट्ने बताए ।

इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

इलाका प्रशासन कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर
एमालेमा बढ्दैछ छटपटी

एमालेमा बढ्दैछ छटपटी
सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

सरकारले स्वीकारेन राष्ट्रपतिको सन्देश, अध्यादेश फेरि शीतलनिवासको कोर्टमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित