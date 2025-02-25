+
English edition

दीपेन्द्रलाई आइडल मान्ने ६ वर्षीय क्रिकेटर

२०८३ वैशाख २१ गते २०:२२ २०८३ वैशाख २१ गते २०:२२

अनलाइनखबर

Shares

सानैबाट इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) हेर्दै आएका एरोन महेन्द्रसिंह धोनीका फ्यान हुन् । नेपालमा भने उनले दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई आइडल मान्छन् । सन्दीप लामिछाने, विनोद भण्डारीलाई भेटिसकेका एरोनको इच्छा दीपेन्द्रलाई भेट्नु छ ।

अनलाइनखबर

Shares
दीपेन्द्रलाई आइडल मान्ने ६ वर्षीय क्रिकेटर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ६ वर्षीय क्रिकेटर एरोन विक्रम मल्लले नवलपुरमा जारी यू–१४ एकेडेमी स्तरीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा रोयल क्रिकेट एकेडेमी 'बी' बाट खेल्दै ३ खेलमा ४ रन बनाए।
  • एरोनले ४ वर्षको उमेरदेखि रोयल क्रिकेट एकेडेमीमा क्रिकेट सिक्दै आएका छन् र दैनिक १६ किलोमिटर टाढा एकेडेमीमा ३ घन्टा अभ्यास गर्छन्।
  • एरोनका बुबा विकलले उनलाई फुटबलर बनाउन चाहन्थे तर एरोनले क्रिकेट रोजे र बुबाले छोरालाई ठूलो क्रिकेटर बनाउने सपना देखेका छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । ६ वर्षीय क्रिकेटर एरोन विक्रम मल्लको ब्याटिङको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ । एरोनले नवलपुरमा जारी यू–१४ एकेडेमी स्तरीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनका कारण उनले प्रशंसा बटुलिरहेका छन् ।

रोयल क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा नवलपुरमा जारी प्रतियोगितामा ६ वर्षीय एरोनले देखाएको आशाले धेरैको मन जित्न सफल भएको छ । देशका २० एकेडेमीका खेलाडी सहभागी प्रतियोगितामा एरोनले रोयल क्रिकेट एकेडेमी ‘बी’ बाट खेलिरहेका छन् ।

३ खेलमा ६ वर्षीय एरोनले रन हान्न नसके पनि होल्ड गरेर लामो समय क्रिजमा रहिरहे । वान डे क्रिकेट एकेडेमीविरुद्ध उनले १७ बल सामना गरे ।

१७ बल खेलेर आउट हुँदा उनले २ रनमात्र जोडे । नेपथ्य तिलोत्तमा क्रिकेट एकेडेमीविरुद्ध पनि उनले १७ बल नै सामना गरे । १७ बलमा उनी एक रन जोडेर पभेलियन फर्किए ।

तेस्रो खेलमा उनी क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर (सीईसी) भक्तपुरविरुद्ध २८ बलमा एक रन बनाए । बलले हातमा लाग्दा उनी रिटायर्ड हर्ट हुन पुगे । ‘रन त ल्याउन सक्दैन । पावर त छैन । पेस बल फाले पनि ढुक्क रोकेर खेल्छ । बलसँग डराउँदैन,’ एरोनका बुबा विकल विक्रम भन्छन् ।

टोलीका अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न नसक्दा पनि एरोनले बल रोकेर ब्याटिङ गरिरहेका हुन्छन् । आफूभन्दा धेरै उमेरका बलरले फालेको बल पनि एरोनले अनुभवी शैलीमा ‘डिफेन्स’ गरिदिन्छन् ।

बुबा विकलका अनुसार एरोनलले २०–२५ वटा खेल खेलिसकेका छन् । एरोनले यसअघि गत माघमा काठमाडौंमा राइजिङ स्टार क्रिकेट एकेडेमीको आयोजनामा राइजिङ स्टार यू–१२ ब्वाइज ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता खेलेका थिए । उक्त प्रतियोगिता पिच र ग्राउण्डको अवस्थाका कारण सबै खेल्न पाएनन् । एउटा मात्रै खेलमा अवसर पाएका उनी २ बल खेलेर नटआउट रहे ।

बुबा फुटबलर बनाउन चाहन्थे

एरोनका बुबा विकलले उनलाई फुटबलर बनाउन चाहन्थे । जसका कारण विकलले फुटबल ल्याइदिएका थिए । तर, सानैबाट क्रिकेट हेर्ने एरोन भने क्रिकेटर बन्न चाहे । ‘फुटबल खेल्छ कि भनेर फुटबल ल्याइदिएको खेलेन । के खेल्छस् ? भन्दा क्रिकेट भन्यो, त्यसपछि यता लागियो,’ विकल सम्झिन्छन् ।

विकलले छोरा एरोनलाई क्रिकेट सिकाउन भन्दै २ वर्षअघि नवलपुर देवचुली नगरपालिका- १० मा रहेको रोयल क्रिकेट एकेडेमीमा भर्ना गर्न लगे । तर, उमेर सानो भएको भन्दै एकेडेमीले भर्ना लिएन । पछि खेल हेरेपछि एकेडेमीले नै बोलाएर भर्ना लिएको विकल बताउँछन् । ४ वर्षको उमेरदेखि उनी एकेडेमीमा भर्ना भएर क्रिकेट सिकिरहेका छन् ।

सानैबाट इन्डियन प्रिमियर लिग(आईपीएल) हेर्दै आएका एरोन महेन्द्रसिंह धोनीका फ्यान हुन् । नेपालमा भने उनले दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई आइडल मान्छन् । सन्दीप लामिछाने, विनोद भण्डारीलाई भेटिसकेका एरोनको इच्छा दीपेन्द्रलाई भेट्नु छ । ब्याटिङ र फिल्डिङ गर्ने शैली दीपेन्द्रकै जस्तो रहेको विकल बताउँछन् ।

बुबा विकलले छोरालाई क्रिकेट सिकाउन दैनिक १६ किलोमिटर टाढाको एकेडेमीमा पुर्‍याउँछन् । एरोनले पनि दैनिक करिब ३ घन्टा प्रशिक्षणमै बिताउँछन् ।

एरोनको क्रिकेटप्रति लगाब कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा उनको बुबा विकल भन्छन्, ‘एकदमै छ । बिदाको दिनमा बिहानदेखि साँझसम्म प्राक्टिस गर्छ ।’ छोरालाई ठूलो क्रिकेटर बनाउने बुबा विकलको सपना छ ।

एरोन विक्रम मल्ल क्रिकेट क्रिकेटर नेपाल
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर
विशेष

नेपाल-भारत सीमा विवाद : संवादको ढोका खोल्ने अवसर

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान
राष्ट्रिय समाचार

छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट– बालेन सरकारको बलशाली अडान

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?
राष्ट्रिय समाचार

राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार छ ?

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय
राष्ट्रिय समाचार

अध्यादेशबाट पजनी गर्‍यो सरकारले, पदपूर्तिमा खुल्नेछ मनसाय

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

दीपेन्द्रलाई आइडल मान्ने ६ वर्षीय क्रिकेटर

दीपेन्द्रलाई आइडल मान्ने ६ वर्षीय क्रिकेटर

एनभीए लिगमा रुकुम पश्चिमको उदय : तेज बुढाको सपनाले पाएको सार्थकता

एनभीए लिगमा रुकुम पश्चिमको उदय : तेज बुढाको सपनाले पाएको सार्थकता

हाइनान ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा नेपाली खेलाडीलाई चार स्वर्ण

हाइनान ओपन अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा नेपाली खेलाडीलाई चार स्वर्ण

एथ्लेटिक्स संघले भन्यो : हामी राखेपमा नवीकृत छौं

एथ्लेटिक्स संघले भन्यो : हामी राखेपमा नवीकृत छौं

रिहाबका लागि कतार पुगिन् साम्बा, भन्छिन्– नेपाली फुटबलको अवस्था देखेर निराश छु

रिहाबका लागि कतार पुगिन् साम्बा, भन्छिन्– नेपाली फुटबलको अवस्था देखेर निराश छु

घरेलु शृङ्खलामा तेस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य

घरेलु शृङ्खलामा तेस्रो जित निकाल्ने नेपालको लक्ष्य

ट्रेन्डिङ

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू

ओडीआईमा अर्जुन कुमालको डेब्यू
यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका

यूएईविरुद्ध नेपाली टिममा फेरबदल, ब्याटिङमा विनोद र अर्जुनलाई मौका
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला
नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास
यूएईविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल

यूएईविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल

वेबस्टोरिज

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories
पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

10 Stories
सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक