‘सेलेक्ट यूएसए’ मा डेब्यु गर्दै नेपाल, लगानी-नेतृत्व वृद्धिमा प्रोत्साहन संकेत

यो सहभागिताले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार नेतृत्वको सहयोग र गहिरो निजी क्षेत्रको सहकार्यतर्फ बढ्दो परिवर्तनलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २२ गते १९:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा हुने ‘सेलेक्ट यूएसए’ लगानी शिखर सम्मेलनमा निजी क्षेत्रको पहिलो सहभागितासहित भाग लिन लागेको छ।
  • शिखर सम्मेलनमा नेपाली कम्पनीहरूले विश्वव्यापी लगानीकर्ता र अमेरिकी सरकारी अधिकारीसँग बजार पहुँच र दीर्घकालीन लगानी अवसर अन्वेषण गर्नेछन्।
  • एमच्याम नेपालले समन्वय गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा पाँच आईसीटी कम्पनी सहभागी छन्, जसले नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकतामा नेपालको क्षमता देखाएका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं । नेपालले ‘सेलेक्ट यूएसए’ लगानी शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने भएको छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो सहभागितासँगै आफ्नो विश्वव्यापी आर्थिक संलग्नता अगाडि बढाउन यसबाट महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको छ, जसले लगानी, नवप्रवर्तन र व्यापारका रूपमा उदीयमान साझेदारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा हुने शिखर सम्मेलनमा नेपाली कम्पनीहरूले बजार पहुँच, साझेदारी र दीर्घकालीन लगानी अवसर अन्वेषण गर्न विश्वव्यापी लगानीकर्ता, अमेरिकी सरकारी अधिकारी र आर्थिक विकासकर्तासँग संलग्न छन् ।

यो सहभागिताले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार नेतृत्वको सहयोग र गहिरो निजी क्षेत्रको सहकार्यतर्फ बढ्दो परिवर्तनलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

अमेरिकी विदेश विभाग र अमेरिकी वाणिज्य विभागसँगको संलग्नता सहित उच्चस्तरीय अन्तर्क्रिया क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूले व्यापार र व्यापार मार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ पार्ने महत्त्वमा जोड दिए ।

दूतावासको एक कार्यक्रममा उपसहायक सचिव बेथानी पी मोररसनले हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणपछि बढ्दो गतिलाई हाइलाइट गरे र नेपालमा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण र निजी क्षेत्रको वृद्धि समर्थन गर्न अमेरिकाको चासोलाई जोड दिए ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्दै प्रमुख उपराजदूत कुमारराज आरनले नेपाली उद्यमहरूको क्षमता र विश्वव्यापी दृष्टिकोणमा विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै उपनिर्देशक जोन सियो लगायत अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको छलफलमा व्यावसायिक संलग्नता बढाउने र बजार प्रवेश सहज बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो ।

एमच्यामका अध्यक्ष कैलाश विजयानन्दले नेपाली प्रतिनिधिमण्डल ल्याउनाले नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकतामा पुग्न मद्दत गर्ने बताए । नेपाल सरकारले आईसीटी क्षेत्रमा हालै गरेका नीतिगत सुधारलाई उनले स्वीकार गरे ।

प्रतिनिधिमण्डलमा पाँच आईसीटी कम्पनी बिज सर्भ, स्विफ्ट क्रिफिन, कोडावतार, ग्रिन टिक र इभेन्ट मो सहभागी छन्, जसले आफ्नो विस्तार योजना प्रस्तुत गर्दै नवप्रवर्तन र विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी प्रतिभामा नेपालको बढ्दो शक्तिलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् ।

नेपालमा अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम नेपाल) द्वारा समन्वय गरिएको र कार्यकारी निर्देशक अमिर थापाको नेतृत्वमा रहेको यो पहलले विश्वव्यापी बजारमा संलग्न हुन नेपालको बढ्दो तत्परतालाई जोड दिन्छ र निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालकका रूपमा राख्छ ।

नेतृत्व वृद्धि नेपाल लगानी सेलेक्ट यूएसए
Hot Properties

सुकुमवासीका सुस्केरा : राज्य आतंक कि व्यवस्थापन ?

संसद्‌मा प्रि-बजेट छलफल यसपालि पनि 'कर्मकाण्डी' हुने

पश्चिम बङ्गालको चुनावी नतिजाको संकेत : विपक्षविहीन बन्दैछ भारत

ठूला ऋणीप्रति कठोर, सानाको बचत फिर्ता गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी समिति

तमिलनाडुमा उदाएका विजय : फिल्मदेखि राजनीतिसम्म नायकत्वको यात्रा 

कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज : अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू

