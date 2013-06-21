सल्यानमा ग्यास पाउँदैनन् उपभोक्त, व्यवसायी भन्छन्-माग बढ्दा समस्या

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सल्यानमा पछिल्लो एक सातादेखि खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको छ।
- ग्यास बिक्रेताहरूले आपूर्ति कम भएको र अभाव हुने हल्लाका कारण माग अस्वाभाविक बढेको बताएका छन् ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी पाए कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन् ।
४ चैत, सल्यान । सल्यानमा खाना पकाउने ग्यास अभाव भएको छ । पछिल्लो एक सातादेखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगा, श्रीनगर लगायतका बजार क्षेत्रमा सहज रुपमा ग्यास पाउन छाडेको छ ।
बजारमा ग्यास आएको खबर फैलिनासाथ पसलमा भीड लाग्ने गरेको छ । तर सीमित आपूर्तिका कारण धेरैजसो उपभोक्ता रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था छ । कतिपयले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हो कि भन्ने आशंका समेत व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
स्थानीय उपभोक्ता टिका बुढाथोकीले केही दिनयता ग्यासको खोजीमा बजार धाउँदा पनि सहज रूपमा नपाइने अवस्था बनेको बताइन् । बजारमा ग्यास आएको खबर सुन्नासाथ पसलमा पुग्दा समेत ‘सकिइसक्यो’ भन्ने जवाफ सुन्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।
‘केही दिनदेखि ग्याँसको खोजीमा बजार धाइरहेकी छु, तर जहाँ पुग्दा पनि ‘सकियो’ भन्ने जवाफ पाइन्छ । घरको सिलिन्डर सकिन लाग्दा भान्सामा के गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ,’ उनले भनिन् ।
ग्यासमा खाना पकाउने बानी परेकाहरुले ग्यास अभावले दैनिकी कष्टकर बनेको गुनासो गरेका छन् । अर्की उपभोक्ता दीपा थापाका अनुसार उनको टोलका अधिकांशलाई ग्यास अभावले मर्कामा पारेको छ । ‘ग्यासको अभाव हुँदा हामी ठूलो मारमा परेका छौं, दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त बनेको छ,’ उनी भन्छिन् । ग्यास नपाउँदा दाउरा लगायत अन्य वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन् ।
आपूर्ति कमी र हल्लाले माग अस्वभाविक बढ्यो
ग्यास बिक्रेताहरू भने आपूर्ति कम भएकाले समस्या देखिएको दाबी गर्छन् । बिक्रेता धर्मराज योगीले पहिलेको तुलनामा हाल कम्पनीबाटै थोरै ग्यास आउने गरेकाले मागअनुसार वितरण गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीसँग भएको सबै सकियो, कम्पनीले पर्याप्त उपलब्ध गराएको छैन । माग गरेको पनि पाउन सकिएको छैन, त्यसैले सबैलाई वितरण गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने।
अर्का बिक्रेता अम्बिका श्रेष्ठले पहिलेको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा ग्यासको माग बढेको बताइन् । ‘अभाव हुन्छ भन्ने हल्लाका कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास जोहो गर्न खोजेपछि माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, त्यसैले अभाव देखिएको हो,’ उनले भनिन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मीले यस्तो अवस्थामा कालोबजारी हुन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै बजार अनुगमन कडाइ गर्नुपर्ने बताए । ‘अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति रोक्न प्रशासन सक्रिय हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कालोबजारी गरेको पाइए कारबाही हुन्छ : प्रशासन
सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटाले ग्यास अभावबारे जानकारी आएको र बजार अनुगमन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समन्वय भइरहेको बताए । कालोबजारी गरेको पाइए कडा कारबाही हुने उनले चेतावनी दिए ।
‘ग्यास अभावको गुनासो आइरहेको छ । बजार अनुगमन तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समन्वय भइरहेको छ’ उनले भने, ‘कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी गरेको पाइए कडा कारबाही हुन्छ ।’
