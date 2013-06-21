अपराध नियन्त्रणमा सिरहा प्रहरी सक्रिय, तर दुर्घटनाले थप्यो चुनौती

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ चैत ४ गते ९:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिरहामा फागुन महिनामा ७४ वटा अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् र २३ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्।
  • फागुन महिनामा १ हजार २१७ मुद्दा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिएको छ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षामा प्रहरीको ध्यान केन्द्रित छ।
  • सिरहामा फागुन महिनामा ६९ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु र १०९ जना घाइते भएका छन्, ट्राफिक कारबाहीबाट ७ लाख ८२ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको छ।

४ चैत, सिरहा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले फागुन महिनाभर अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सक्रियता देखाएको जनाएको छ ।

प्रहरीद्वारा सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उक्त अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यसम्पादन प्रभावकारी देखिएको छ । फागुन महिनामा कुल ७४ वटा विभिन्न प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । ज्यानसम्बन्धी, चोरी, सवारी, आर्थिक तथा सामाजिक अपराधका घटनामा वृद्धि भए पनि तिनको अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा प्रहरीले तीव्रता दिएको जनाएको छ । यस क्रममा २३ जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी रमेश बहादुर पालका अनुसार अदालतका फैसला कार्यान्वयनतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । फागुन महिनामै १ हजार २१७ मुद्दा कार्यान्वयन गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षामा पनि प्रहरीको ध्यान केन्द्रित रहेको छ । हराएका ५३ जनामध्ये ९ जना फेला पारिएका छन् भने घरेलु हिंसाका ५४ उजुरीमध्ये १४ वटा मिलापत्रमार्फत समाधान गरिएको छ ।

लागुऔषध नियन्त्रण अभियान पनि प्रभावकारी देखिएको छ । यस अवधिमा ८ वटा मुद्दा दर्ता गरी १३ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीले ब्राउन सुगर, डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम लगायतका लागुऔषध बरामद गरेको जनाएको छ ।

शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन फागुन महिनामा ८ हजार ७० पटक गस्ती सञ्चालन गरिएको छ । साथै मेला, पर्व, विरोध प्रदर्शन तथा विशेष परिस्थितिमा समेत सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ ।

तर सवारी दुर्घटनाको अवस्था भने चिन्ताजनक देखिएको छ । फागुन महिनामा ६९ वटा सवारी दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १०९ जना घाइते भएका छन् ।

ट्राफिक कारबाहीमार्फत ७ लाख ८२ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको छ । दुर्घटनाको प्रमुख कारण चालकको लापरवाही रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ २५ वटा घटना दर्ता भएका छन् । ती घटनामा २ जनाको मृत्यु र ९ जना घाइते भएका छन् भने करिब ३१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भन्सार छली नियन्त्रणबाट ७४ हजार ६७४ रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद गरिएको छ भने प्राकृतिक स्रोत दोहन नियन्त्रणमार्फत १ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।

प्रहरीले समुदाय तथा विद्यालय लक्षित सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लागुऔषध दुरुपयोग, घरेलु हिंसा, ट्राफिक नियम पालना तथा आत्महत्या न्यूनीकरणमा जनचेतना अभिवृद्धि गरेको जनाएको छ ।  फागुन महिनाभर हटलाइन तथा अन्य सम्पर्क नम्बरमा ८ हजार ९ कल प्राप्त भएका छन् भने ७०३ जना सेवाग्राहीले सेवा लिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले आगामी दिनमा अपराध नियन्त्रण, नागरिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी सिरहा
एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल
बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?
‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’

‘शाहीकालमा राजकुमार अहिले आसेपासे, फरक के ?’
कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना

कम्युनिस्टहरूको पराजय : अनुदारवादी भाष्य र पुनरागमनको सम्भावना
इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास
कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

प्रेमबाट टाढिँदै गएको देखाउने ५ संकेत

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

लोकप्रिय कार्डिगन, स्टाइल थरीथरीका

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

५ नेता, जो विश्वभर चर्चित छन्

