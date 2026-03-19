पेस्तोल ताकेका लुटेरालाई प्रतिकार गर्दै लखेट्ने महिलालाई आईजीपीले गरे सम्मान

आईजीपी दानबहादुर कार्कीले नैना एण्ड इशान ज्वेलर्समा कार्यरत सञ्जिता शाक्यलाई सम्मान गरेका हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २४ गते १७:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले इन्द्रचोकमा पेस्तोल देखाएर लुट्न खोज्ने समूहलाई प्रतिकार गरेर भगाउने सञ्जिता शाक्यलाई सम्मान गरेका छन्।
  • सञ्जिता शाक्यलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कदर पत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको हो।
  • शाक्यले वैशाख १७ गते इन्द्रचोकस्थित ज्वेलर्समा पेस्तोल देखाएर लुटपाट गर्न खोज्ने दुई व्यक्तिलाई आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी प्रतिकार गरेकी थिइन्।

२४ वैशाख, काठमाडौं । इन्द्रचोकमा पेस्तोल ताक्दै लुट्न खोज्ने समूहलाई प्रतिकार गरेर भगाउने महिलालाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सम्मान गरेका छन् ।

आईजीपी कार्कीले नैना एण्ड इशान ज्वेलर्समा कार्यरत सञ्जिता शाक्यलाई सम्मान गरेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार आयोजित विशेष कार्यक्रम बीच कार्कीले उनलाई कदर पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–२४ इन्द्रचोक तुछेनानी गल्लीस्थित नैना एण्ड ईशान ज्वेलर्समा गत वैशाख १७ गते दिउँसो २ जना व्यक्तिहरूले पेस्तोल देखाई लुटपाट गर्न खाजेका थिए । तर शाक्यले आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी प्रदर्शन गरेको हिम्मत, आत्मविश्‍वास तथा निर्वाह गरेको नागरिक दायित्वको कदर गर्दै सम्मान गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको छ ।

दानबहादुर कार्की नेपाल प्रहरी नैना एण्ड इशान ज्वेलर्स सञ्जिता शाक्य
प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रतिष्ठानकै हुने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक : महानिरीक्षक कार्की

प्रहरी महानिरीक्षकको गुनासो– सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धान ढिला भयो

'आमा म त फर्केर आएँ, खरानीबाट उठेर आएँ'

सहकर्मी बिरामी बाहना बनाएपछि मौखिक आदेशमा कमाण्ड सम्हालेँ: आईजीपी कार्की

आईजीपी कार्कीका १०० दिन : साढे ५ हजार फरार प्रतिवादी पक्राउ, २५५ नाल अवैध हतियार बरामद

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन प्रहरीलाई आईजीपीको निर्देशन

