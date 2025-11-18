कार्की आयोग प्रतिवेदन :

सहकर्मी बिरामी बाहना बनाएपछि मौखिक आदेशमा कमाण्ड सम्हालेँ: आईजीपी कार्की

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सहकर्मीहरुले बिरामीको बहाना बनाएर दायित्वबाट बिमुख भएपछि आफूले मौखिक आदेशमै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेको तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

२०८२ चैत ११ गते १८:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सहकर्मीले दायित्वबाट बिमुख भएपछि मौखिक आदेशमै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेको बताए।
  • कार्कीले २४ भदौमा ४ हजार ३९६ प्रहरी परिचालन भएको र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषयमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीलाई प्रतिबन्ध खोल्न सुझाव दिएको बयान आयोगलाई दिएका छन्।
  • उनले थुनुवाको ज्यान खतरामा परेको अवस्थामा मानव अधिकार मापदण्ड पालना गर्दै अभिलेख राखी थुनुवा छाड्ने निर्देशन सिमित र विशेष अवस्थामा मात्र दिइएको बताए।

११ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सहकर्मीहरुले बिरामीको बहाना बनाएर दायित्वबाट बिमुख भएपछि आफूले मौखिक आदेशमै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्ड सम्हालेको तत्कालीन एआईजी (हाल आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन घटनाको छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगलाई बयान दिँदै कार्कीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

२३ भदौसम्म उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विभागमा कार्यरत थिए । त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानिपोखरी भने एआईजी बिहिन थियो । २४ भदौमा कोही एआईजीले कमाण्ड सम्हाल्न अनिच्छा देखाएको त कोही बिरामीको बहानाबाजी गरी दायित्वबाट बिमुख भएको अवस्थामा मौखिक आदेशमै आफूले कमाण्ड सम्हालेको बयान कार्कीले दिएका छन् ।

२४ भदौमा ९ बजे कार्यालय पुगेर निर्देशन दिएको र लगत्तै गृह मन्त्रालय पुगेको उनले बताएका छन् । एकैसाथ हिंसा, तोडफोड, आक्रमण फैलिदै गएको अवस्थामा निर्णयहरु समयको अभाव र अत्याधिक दबाबबीच लिनु परेको उनले बताएका छन् ।

त्यतिबेला उपत्यकामा ४ हजार ३९६ प्रहरी परिचालन भएको उनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै २३ भदौमा पनि अब सम्भावित क्षति रोक्न राजीनामा लगायतका कुरा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको कार्कीले बयानमा बताएका छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको कारागार बाहिर आएको विषया पनि उनले बयानमा बताएका छन् । ‘तत्कालीन अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका सबै मानक माथ गर्ने प्रतिस्पर्धी मध्येका कोही एक जनाले उक्त उजुरी सुनियोजित रुपमा प्रेसित गरेको प्रमाणहरुले देखाउँदै लगेको छ’ कार्कीले बयानमा भनेका छन् ।

हिरासतका थुनुवा छाड्ने बारे कार्कीले बयानमा भनेका छन्, ‘थुनुवाको ज्यान खतरामा परेको अवस्थामा मानव अधिकारको न्यूनत मापदण्ड पालना गर्दै अभिलेख राखी खोजेका बखत उपस्थित हुने सर्तमा थुनुवा छाड्ने निर्देशन सिमित र विशेष अवस्थामा मात्रै दिइयो’ उनले भनेका छन् ।

आईजीपी कार्कीका १०० दिन : साढे ५ हजार फरार प्रतिवादी पक्राउ, २५५ नाल अवैध हतियार बरामद

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन प्रहरीलाई आईजीपीको निर्देशन

एआईको दुरुपयोग रोक्न नेपाल प्रहरीले छुट्टै सेल गठन गर्छ : आईजीपी कार्की

कठिन परिस्थितिमा पनि सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रतिबद्ध छ : आईजीपी कार्की

आईजीपी कार्कीको गुनासो : 'प्रहरीलाई चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो' बनाइन्छ

आईजीपी कार्कीको पहिलो निर्णय : वरिष्ठ सईसम्मलाई २ लाखको आकस्मिक कर्जा

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

गृह मन्त्रालय : शक्ति अभ्यासको बेथितिले प्रदूषित, सफाइ कहाँबाट थाल्ने ?

कर्णालीका आमाहरूको मृत्युवरण : ती सुकी, यी माया

बालेन सरकारले नियुक्तिमा कस्तो लगाउला युक्ति ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

'फुड पोइजनिङ' किन हुन्छ ?

