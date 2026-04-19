सुनको भाउ तोलामा १ हजार ८ सय बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बिहीबार सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- सुनको मूल्य एक सातामा ८ हजार ७ सय रुपैयाँ घटेको छ, गत बिहीबार ३ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो।
- चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ९० रुपैयाँ बढेर ५ हजार ५० रुपैयाँ पुगेको छ।
७ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार सुनको भाउ तोलामा १ हजार ८ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
एक सातामा भने सुन तोलामा ८ हजार ७ सय रुपैयाँ घटेको हो । गत बिहीबार ३ लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ तोलामा ९० रुपैयाँ बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला ४ हजार ९६० रुपैयाँ रहेको चाँदी आज ५ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको छ । गत बिहीबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ७४५ रुपैयाँ थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4