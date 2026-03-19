तोलामा १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढ्यो सुन, चाँदी घट्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १०:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेर ३ लाख १ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
  • चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३० रुपैयाँ घटेर ५ हजार १६० रुपैयाँमा कायम भएको छ।
  • गत मंगलबार सुनको मूल्य २ लाख ९९ हजार ८ सय र चाँदीको मूल्य ५ हजार ६५ रुपैयाँ थियो।

८ वैशाख, काठमडौं । मंगलबार सुनको भाउ बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा यस दिन सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेको हो । चाँदी भने तोलामा ३० रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

यस दिनका लागि महासंघले सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १ हजार ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो ।

त्यस्तै आज चाँदीको भाउ प्रतितोला ३० रुपैयाँ घटेसँगै ५ हजार १६० रुपैयाँमा कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार १९० रुपैयाँ थियो । गत मंगलबार चाँदी ५ हजार ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।

आज सुनको भाउ
सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा प्रधानमन्त्रीले गरे अर्थमन्त्रीसहितको छलफल

बिहेमा गएका युवकको चक्कु प्रहार गरी हत्या   

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको निष्कर्ष : सन् २०२५ मा अधिनायकवादी अभ्यास तीव्र भयो

‘पुष्पा २’ लाई उछिन्दै ‘धुरन्धर २’ बन्यो विश्वभर धेरै कमाउने तेस्रो भारतीय फिल्म

प्रत्यक्षतर्फ चुनाव नजितेको ४० निर्वाचन क्षेत्रका लागि रास्वपाले तोक्यो जिम्मेवारी (सूचीसहित)

द लायन किङ : कार्टुन भन्दा बढ्ता फिल्म

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

