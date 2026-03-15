सभामुखले भने – आकस्मिक समयको व्यवस्थापन गर्छु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १२:१८

  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समय थप व्यवस्थित बनाउने जानकारी दिएका छन् ।
  • सभामुख अर्यालले आकस्मिक समयमा मुलुकका अति महत्वपूर्ण घटनामा बोल्न समय दिन सकिने संसदीय अभ्यास रहेको बताए।
  • सभामुखले तोकिएको भन्दा बढी सदस्यलाई आकस्मिक समयमा बोल्न समय दिएका छन् ।

७ जेठ, काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाको ‘आकस्मिक समय’बारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाइने जानकारी दिएका छन् ।

सभाको आजको बैठकमा केही सदस्यले समसामयिक विषयमा आफ्नो भनाइ राखेपछि आकस्मिक समय सकिए पश्चात शून्य समय आरम्भ गराउन खोज्दा थप सदस्यले भनाइराख्न आसनबाट उठेपछि सभामुख अर्यालले बस्न आग्रह गरे ।

सांसदहरू राजेन्द्रकुमार राई, बलावती शर्मालगायत सोही समयमा बोल्न उठिरहे पछि सभामुखले आकस्मिक समयमा अघिल्लो बैठक सकिएदेखि यस बैठकसम्मको अवधिमा मुलुकका उत्पन्न भएका जनजीवनमा अति महत्वपूर्ण घटना–विषयलाई बोल्न समय माग्न र दिन सकिने संसदीय अभ्यास छ ।

सांसदले बोल्न टिपाइएका कुनै विषय उक्त समयमा बोल्न संवेदनशील नलागेमा सभामुखले समय नदिन पनि सक्नेछन् । आसनबाट उठेका सदस्यहरू नबसेपछि सभामुख अर्यालले तोकिएभन्दा थप सदस्यलाई आकस्मिक समयमा बोल्न समय दिए ।

संसद्मा आकस्मिक समयमा साथै शून्य समय र विशेष समयमा समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने पनि संसदीय अभ्यास छ । रासस

आकस्मिक समय डीपी अर्याल सभामुख
'१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?'
