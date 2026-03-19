आकस्मिक समयमा बोल्न चाहनेले सदन सुरु हुनु अगावै सभामुखलाई सूचना दिनुपर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्न चाहनेले सदन सुरु हुनु अगावै सभामुखलाई सूचना दिनुपर्ने भएको छ।
  • सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आकस्मिक समय लिन सदन सुरु हुनु अगावै कार्यव्यवस्थामा आइदिनुपर्ने जानकारी दिनुभयो।
  • बुधबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्न खोज्दा सभामुखले सूचना नदिएको कारण समय नदिइएको स्पष्ट पार्नुभयो।

३० वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्न चाहनेले सदन सुरु हुनु अगावै सभामुखलाई सूचना दिनुपर्ने भएको छ ।

यसबारे सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभाकै बैठकमा जानकारी गराएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय सकेर सभामुख शून्य समयमा प्रवेश गर्न खोज्दै थिए । एक जना सांसदले उठेर बोल्म समय मागे । सभामुखले आकस्मिक समयमा बोल्न खोजेको हो भनेर सोधे । सांसदले हो भने पनि सभामुखले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हजुरले आमस्मिक समयमा लागि सूचना गर्नुभएको छैन । यसकारणले आज बस्नुस् । यदि हजुरलाई आकस्मिक समय चाहिने हो भने सदन सुरु हुनु अगावै आकस्मिक समय लिनको लागि कार्यव्यवस्थामा आइदिनुहोला । म आकस्मिक समय उपलब्ध गराउँछु,’ उनले भने ।

सम्बन्धित खबर

