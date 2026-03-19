+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेले भन्यो : प्रधानमन्त्री सदनमा नआए सदनको कारबाही अघि नबढाइयोस्

नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म कामकारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १३:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म कामकारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ।
  • एमाले सांसद ऐन महरले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री यसरी पन्छिने काम शोभनीय नभएको बताएका छन्।
  • सभामुख डीपी अर्यालले विषयकेन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराएपछि महरले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्को मन्त्रीले विषयबस्तु राख्ने नियमावलीमा स्पष्ट नलेखिएको प्रश्न उठाएका छन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर जवाफ नदिएसम्म कामकारबाही अघि नबढाउन आग्रह गरेको छ ।

बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिन उपस्थित नभएपछि एमालेका सांसद ऐन महरले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भनिए प्रधानमन्त्री यसरी पन्छिने काम शोभनीय नभएको बताएका हुन् ।

‘संसद्लाई सर्वोपरी देशको हितमा अगाडि बढाउनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट पटकपटक संसद्को हुर्मत लिने काम भएको छ,’ उनले भने । उनले यसो भनेपछि सभामुख डीपी अर्यालले विषयकेन्द्रित हुन ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यसपछि महरले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रश्न उठेको छ यहाँ जवाफ आएको छैन । कार्यसूचीमा स्पष्ट छ प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने । बिना जानकारी अर्को मन्त्रीबाट प्रस्तुत गर्ने काम भयो । यो नियमावलीको बर्खिलाप भयो ।’

उनले कार्यसूचीमै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्को मन्त्रीले विषयबस्तु राख्ने भनेर किन नलेखेको भनेर सभामुखलाई प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्री प्रश्नबाट भागिरहेको पनि बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले केही गर्नुपर्ने कार्यसूची आउँछ अनि त्यहाँबाट भाग्ने ? यो कुरा सैह्य हुँदैन । अन्यथा सदनको कारबाही अगाडि बढानुहुँदैन,’ उनले भने ।

एमाले ऐन महर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे

कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे
 प्रधानमन्त्रीले गरेको कानेखुसीको दृष्य संसदीय रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग

 प्रधानमन्त्रीले गरेको कानेखुसीको दृष्य संसदीय रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग
ओलीको सन्देश सुनाउँदै बादलले भने- एक भएर चुनौती पार गर्नुपर्नेछ

ओलीको सन्देश सुनाउँदै बादलले भने- एक भएर चुनौती पार गर्नुपर्नेछ
चुनावमा नराम्रो धक्का खायौं, अब आचरण र नीति परिवर्तन गरेर जानुपर्छ : विष्णु पौडेल

चुनावमा नराम्रो धक्का खायौं, अब आचरण र नीति परिवर्तन गरेर जानुपर्छ : विष्णु पौडेल
गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले भन्यो– उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी अनुसन्धान होस्

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले भन्यो– उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी अनुसन्धान होस्
एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित