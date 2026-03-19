चुनावमा नराम्रो धक्का खायौं, अब आचरण र नीति परिवर्तन गरेर जानुपर्छ : विष्णु पौडेल

नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले पार्टीले चुनावमा भोगेको पराजय ठूलो धक्का भएको बताएका छन्

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १५:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले चुनावमा पार्टीले भोगेको पराजय ठूलो धक्का भएको बताएका छन्।
  • उनले चुनावको पराजय चानचुने धक्का नभएको र त्यसबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
  • पार्टी एकतालाई कायम राख्दै पछिल्लो १० वर्षको कमजोरी समीक्षा गर्ने र कार्यनीतिलाई रुपान्तरण गर्ने योजना बनाइएको छ।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले पार्टीले चुनावमा भोगेको पराजय ठूलो धक्का भएको बताएका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले चुनावको पराजय चानचुने धक्का नभएको बताएका हुन् ।

‘यो बीचमा धक्का खायौँ । यो चानेचुने धक्का होइन । धक्काको अनुभवबाट शिक्षा लिएर हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा पराजय भएपछि औचित्य सकियो भनिएको छ । हामी पार्टी एकतालाई कायम राख्छौं । हामी हाम्रो यात्राको समीक्षा गर्नेछौं । औचित्य थप पुष्टि गर्न चाहन्छौं ।’

उनले पछिल्लो १० वर्षमा पार्टीले अवसर पाएर पनि कमीकमजोरी केके भए भन्नेतर्फ ध्यान दिन नसकिएको स्वीकार गरे ।

‘०७२ देखि ०८२ सम्म समीक्षा गर्दा- यही बीचमा झन्डै दुई तिहाइ प्राप्त गर्‍यौँ । तर आज यो पराजय धक्का किन खाइयो भन्ने बुझ्नुपर्नेछ । आफ्ना कमजोरी केछन् हामी समीक्षा गर्नेछौँ । बाह्य र पार्टीभित्रको कारण केछन् हामी समीक्षा गर्नेछौं,’ उनले भने ।

उनले जनताले पार्टी र नेताबारे आलोचना गरिरहेको पनि बताए । ‘जनताले आलोचना गरेका छन्,’ उनले भने, ‘आचरण र कार्यनीतिका हिसाबले मुलुकलाई नयाँ ढंगले अघि लैजान सक्ने हिसाबले हामी अघि बढ्नेछौं । देशैभरिका सबै कार्यकर्तालाई भन्छु- टाउकोमाथि हात राखेर निराश हुने क्षण होइन ।’

उनले पार्टीले कार्यनीतिलाई रुपान्तरण गर्दै देशकै नेतृत्वमा फेरि एमाले पुग्ने वातवारण बनाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए ।

सम्बन्धित खबर

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले भन्यो– उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी अनुसन्धान होस्

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले भन्यो– उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी अनुसन्धान होस्
एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल

एमाले जनसंगठनका नेताहरुसँग पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको छलफल
उपसभामुखको निर्वाचनमा एमालेको ‘नो भोट’

उपसभामुखको निर्वाचनमा एमालेको ‘नो भोट’
संविधान संशोधनको बहस, दलहरूले राखे पहिलो बैठकमै अडान

संविधान संशोधनको बहस, दलहरूले राखे पहिलो बैठकमै अडान
ओलीबारे रास्वपाका यादवको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग

ओलीबारे रास्वपाका यादवको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग
एमालेका सांसदहरूले भने- सुशासनको नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राख्नु भएन

एमालेका सांसदहरूले भने- सुशासनको नाममा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राख्नु भएन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

