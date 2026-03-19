कर्णाली मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न विश्वप्रकाश गुण्डु पुगे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका छन्।
- शर्माले मंगलबार साँझ सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणालाई लिएर ओलीलाई भेटेका हुन्।
२९ वैशाख, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भेट्न पुगेका छन् ।
मंगलबार साँझ शर्मा सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणालाई लिएर ओली भेट्न भक्तपुरको गुण्डु पुगेका हुन् ।
छलफल अन्य प्रदेशको विषयमा पनि नेताहरूबीच समीक्षा र फेरबदलको विषयमा केन्द्रित हुने नेताहरूले बताएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो प्रदेश सरकार नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार आज भोलि नै टुंगो लाग्ने नेताहरूले बताएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4