+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगन थापालाई प्रकाशशरण महतले भने- माने मान नमाने नमान भनेर पार्टी एकता हुँदैन

नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले पार्टी एकताका लागि हुनुपर्ने काम वर्तमान नेतृत्वबाट नभइरहेको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १२:५५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले पार्टी एकताका लागि सहमतिको साझा संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।
  • महतले विधान संशोधनका लागि भइरहेको कामकारबाही गलत भएको र पूर्णबैठक वा महाधिवेशनले टुंगो लगाउनुपर्ने बताए।
  • उनले सभापति गगनकुमार थापाले केन्द्रीय समितिमा सदस्य मनोनित गर्दा सहमति बिना गरिएको आपत्ति जनाए ।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले पार्टी एकताका लागि हुनुपर्ने काम वर्तमान नेतृत्वबाट नभइरहेको बताएका छन् ।

आज भएको कांग्रेस इतर समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्दै महतले १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन सम्मानजनक, स्वामित्व र सहभागिता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘नेताहरूको सल्लाह लिएर निचोड निकाल्नुपर्ने छ । लोकतान्त्रिक भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता छ । कांग्रेस पुनर्जागरण हुनुपर्नेछ । पार्टी एकता कायम राख्न के कुरा गर्न आवश्यक छ भनेर यो छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘माने मान नमाने नमान भनेर पार्टी एकता हुन सक्दैन । एकता लागि यसका लागि सहमतिको साझा संयन्त्र निर्माण हुनुपर्‍यो ।’

उनले उक्त संयन्त्रले वडादेखि माथिल्लो तहसम्म पार्टी एकता बनाउन भूमिका खेल्ने बताए । ‘पार्टी एकता कायम राख्न साझा सहमतिको संयन्त्र आवश्यक छ,’ उनले भने,’क्रियाशील सदस्य नवीकरण भइरहेको छ । तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा नै संयोजक रहेको समितिले नवीकरण गरेको छ । फेरि गरिरहनुपर्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

उनले अहिले विधान संशोधनका लागि भइरहेको कामकारबाही पनि गलत भएको बताए । ‘पार्टीको विधानलाई पूर्णबैठक या महाधिवेशनले टुंगो लगाउनुपर्‍यो । अहिले हचुवाको भरमा पार्टीको विधानलाई चलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने,’विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व सम्पूर्ण अधिवेशनबाट आएको हैन नि । विशेषमा सबैको उपस्थिति छैन नि ।’

महतले हालै सभापति गनगकुमार थापाले केन्द्रीय समितिमा सदस्य मनोनित गरेको विषयमा पनि आपत्ति जनाए । ‘विचार समूहका नाममा आफूखुसीमा केन्द्रीय समितिमा राखियो सहमति भयो भनेर प्रचार गरियो । यसरी पार्टी एकता कायम हुँदैन,’ उनले भने ।

काँग्रेस प्रकाशशरण महत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए
सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

संविधान संशोधन : एजेन्डा तय गर्न सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी छुट्टाछुट्टै क्रियाशील

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित