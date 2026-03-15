मकवानपुरका दूध उत्पादक किसानको १४ करोड बढी भुक्तानी दिलाउन सांसद अधिकारीको माग

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै अधिकारीले किसानलाई १५ दिनभित्र आफ्नो उपजको मूल्य पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १३:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लीमा अधिकारी आचार्यले किसानलाई १५ दिनभित्र कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
  • अधिकारीले मकवानपुरका दूध उत्पादक किसानको १४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको र देशभरका किसानले मूल्य नपाउँदा युवाहरु खाडी जान बाध्य भएको बताइन्।
  • उनले खाद्यान्न मात्र नभई खाद्य आत्मनिर्भरता आवश्यक रहेको र किसानको भुक्तानी समयमा नपाउँदा देशको समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख गरिन्।

७ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद लीमा अधिकारी आचार्यले किसानलाई कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै अधिकारीले किसानलाई १५ दिनभित्र आफ्नो उपजको मूल्य पाउने कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरिन् । ‘म सरकारँग माग गर्दछु, किसानको भुक्तानी १५ दिनभित्र अनिवार्य फस्र्यौैट गर्ने कानूनी ग्यारेण्टी गरियोस्’, उनले भनिन् ।

किसानले दूध, उखु, धान, लगायत उत्पादनको मूल्य नपाउँदा युवाहरु रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान बाध्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘मकवानपुरका दूध उत्पादक किसानको १४ करोडभन्दा बढीको भुक्तानी बाँकी छ । यो एउटा जिल्लाको मात्र होइन, सभामुख महोदय देशभरका उखु, दूध, धानलगायतका धेरै उत्पादक किसाहरुको साझा नियती हो’, अधिकारीले भनिन्, ‘जब एउटा किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य महिनौं/वर्षौं कुर्नुपर्छ । उसले गाई–भैंसीको दाना र छोराछोरीको स्कुलको फि कसरी समयमा तिर्छ ? त्यसैकारण आज ऊर्जावान युवाहरु आफ्नो उर्बर भूमिलाई बाँझो छोडेर खाडीको मरुभूमिमा जान बाध्य छन् । किसानको खल्ती रित्तो बनाएर देशमा समृद्धि कदापी ल्याउन सकिँदैन ।’

मुलुकमा खाद्यान्न मात्र नभई, खाद्य आत्मनिर्भरता चाहिएको उनले जोड दिइन् ।

दूध किसान लीमा अधिकारी
