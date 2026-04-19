+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

२०८३ जेठ ७ गते १२:५९ २०८३ जेठ ७ गते १२:५९

मनिषा थापा

Shares

हालसम्म लेजरले गर्भमा प्रत्यक्ष हानि गर्छ भन्ने ठोस प्रमाण छैन, तर पर्याप्त अनुसन्धान नभएकाले चिकित्सकहरू सामान्यतया गर्भावस्थामा लेजर नगर्न सल्लाह दिन्छन् ।

मनिषा थापा

Shares
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लेजर हेयर रिमुभल सुरक्षित प्रक्रिया हो तर चिकित्सकको सल्लाह र प्रमाणित उपकरणबाट मात्र गरिनु आवश्यक छ, गलत प्रयोगले छाला समस्या बढाउन सक्छ।

काठमाडौं । समयसँगै सौन्दर्य र व्यक्तिगत हेरचाहको धारणा तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । आजभोलि राम्रो देखिनु मात्र होइन, अनावश्यक कपाल हटाएर छाला सफा र आकर्षक बनाउने चाहना पनि बढ्दो छ ।

यही कारण शरीरका विभिन्न भागका कपाल हटाउने उपायप्रति आकर्षण बढेको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल, सौन्दर्य क्लिनिकहरूको वृद्धि र दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले यो प्रविधिलाई झन् चर्चामा ल्याएको छ ।

तर यसबारे धेरै जिज्ञासा र भ्रमहरू पनि छन् । जस्तो कि, के यो सुरक्षित छ ? कति प्रभावकारी छ ? सबैले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कार्यरत छाला तथा सौन्दर्यसम्बन्धी विशेषज्ञ डा. प्रज्वल पुडासैनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समय लेजर हेयर रिमुभल किन यति धेरै ट्रेन्डमा आएको हो ?

यसको मुख्य कारण भनेको मानिसहरूले अब दीर्घकालीन समाधान खोज्न थालेका छन् । वाक्सिङ वा सेभिङजस्ता उपायहरू अस्थायी हुन्छन्, बारम्बार गर्नुपर्छ र कतिपय अवस्थामा छाला पोल्ने, एलर्जी वा संक्रमणको जोखिम पनि हुन्छ । त्यसको तुलनामा लेजर हेयर रिमुभलले रौंको वृद्धि नै ढिलो बनाउने भएकाले मानिसहरूलाई सुविधाजनक लागिरहेको छ ।

विशेषगरी महिलाहरूमा अनुहारमा आउने अनावश्यक रौँ, हर्मोनल समस्याका कारण बढेको कपाल वा सौन्दर्यसम्बन्धी चिन्ताले गर्दा यो प्रविधि लोकप्रिय बनेको हो ।

पुरुषहरूमा पनि दाह्रीको समस्या, बारम्बार हुने संक्रमण वा छालामा दाग बस्ने समस्याका कारण लेजर रोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । अर्को कारण भनेको प्रविधिको विकास पनि हो । पहिले लेजर महँगो, सीमित र जोखिमयुक्त मानिन्थ्यो । तर, अहिले प्रविधि सुरक्षित, प्रभावकारी र धेरै ठाउँमा उपलब्ध भएको छ । यसले गर्दा मानिसहरूमा विश्वास बढेको छ ।

लेजर हेयर रिमुभल वास्तवमा कस्तो प्रविधि हो ? कसरी काम गर्छ ?

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, लेजर भनेको एक प्रकारको शक्तिशाली प्रकाश (लाइट) हो, जसको (वेभ लेन्थ) विशेष रूपमा मिलाइएको हुन्छ । यो प्रकाश रौं रहेको ‘मेलानिन’ नामक रङ दिने तत्वमा लक्षित हुन्छ । जब लेजरको प्रकाश रौंहरूमा पर्ने गर्छ, मेलानिनले त्यसलाई सोस्छ र त्यसबाट तातो (हिट) उत्पन्न हुन्छ ।

यही तातोले रौंको जरामा रहेका कोषहरूलाई क्षति पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा रौंको वृद्धि क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ । यस प्रक्रियालाई वैज्ञानिक रूपमा ‘फोटोथर्मोलाइसिस’ भनिन्छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के हो भने लेजरले छालाभन्दा बढी कपालको मेलानिनलाई लक्षित गर्छ, जसले समयसँगै यसको वृद्धि घटाउँदै लैजान्छ ।

यसले रौंलाई स्थायी रूपमा हटाउँछ कि होइन ?

यो सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न हो । वास्तविकता के हो भने लेजर हेयर रिमुभलले कपाललाई पूर्णरूपमा स्थायी रूपमा हटाउँदैन, तर यसको वृद्धि उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ । सामान्यतया ५ देखि १० सेसनसम्म उपचार गरिन्छ । यसपछि करिब ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म कपाल कम हुन्छ । बाँकी कपाल पातलो, हल्का र ढिलो बढ्ने हुन्छ ।

पहिलो केही सेसनपछि कपाल अचानक हराएजस्तो देखिन्छ, तर त्यो अस्थायी हुन्छ । कपालको आफ्नै जीवनचक्र हुन्छ, बढ्ने र झर्ने चरण हुन्छन् । लेजरले मुख्यतः बढ्ने चरणमा रहेका कपालमा मात्र प्रभाव पार्छ । दीर्घकालमा हेर्दा, कपालको वृद्धि निकै कम हुन्छ र धेरैलाई सन्तोषजनक परिणाम मिल्छ । तर कहिलेकाहीँ ‘मेन्टेनेन्स सेसन’ पनि आवश्यक पर्न सक्छ ।

लेजर गर्नुअघि के–कस्ता तयारी आवश्यक हुन्छ ?

लेजर उपचार सफल र सुरक्षित बनाउन तयारी निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले, उपचार गर्नुभन्दा २–४ दिनअघि रौं खौरिनुपर्छ । तर, वाक्सिङ वा कपाल तान्ने काम गर्नु हुँदैन, किनकि यसले कपालको जरा हटाइदिन्छ र लेजरलाई लक्षित गर्ने मेलानिन नै हुँदैन ।

यदि छालामा घामले डढेको (ट्यानिङ), एलर्जी, संक्रमण वा घाउ छ भने उपचार स्थगित गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा लेजरले छालामा झन् समस्या बढाउन सक्छ ।

कसैलाई धेरै पीडा महसुस हुने भएमा उपचारअघि हल्का हुने क्रिम प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, अनुभवी र प्रमाणित चिकित्सक वा प्रशिक्षित व्यक्तिबाट मात्र उपचार गराउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

लेजर हेयर रिमुभल कत्तिको सुरक्षित छ ?

सही तरिकाले, सही व्यक्तिमा र सही उपकरण प्रयोग गरेर गरियो भने लेजर हेयर रिमुभल सुरक्षित प्रक्रिया हो ।

तर केही अवस्थाहरूमा सावधानी आवश्यक हुन्छ । जस्तै, गर्भावस्था, स्तनपानको समय, सक्रिय छालाको संक्रमण, एलर्जी वा केही दीर्घ छाला रोगहरू भएको अवस्थामा लेजर नगर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लेजर गर्दा आँखाको सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, सुरक्षात्मक चस्मा अनिवार्य प्रयोग गरिन्छ । हल्का रातोपन, सुन्निने वा पोलेको महसुस हुने जस्ता सामान्य साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन्, ती केही दिनमै आफैं ठीक हुन्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो प्रक्रिया प्रशिक्षित र लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिबाट गरिनुपर्छ । गलत तरिकाले गरियो भने छालामा दाग, पोल्ने वा अन्य समस्या आउन सक्छ ।

मेलानिनलाई नै असर गर्ने उपचार हुँदा छालामा पनि असर पर्दैन ?

लेजरले कपालमा रहेको मेलानिनलाई लक्षित गर्छ । तर मेलानिन त छालामा पनि हुन्छ, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा ‘छालालाई असर गर्दैन ?’ भन्ने जिज्ञासा उठ्छ ।

लेजर टार्गेटेड टेक्नोलोजी हो । यसको (वेभ लेन्थ) र ऊर्जा यस्तो तरिकाले मिलाइन्छ कि यसले मुख्य रूपमा रौंका जरामा रहेको मेलानिनलाई असर गरोस् । कपालको मेलानिन बढी केन्द्रित र गहिराइमा हुने भएकाले लेजरले त्यसलाई प्राथमिक रूपमा सोस्ने गर्छ ।

तर व्यवहारमा छाला पूर्णरूपमा अछुतो रहन्छ भन्ने होइन । विशेषगरी हाम्रो जस्तो गोरोदेखि गहुँगोरो वा अलि कालो छालामा पनि मेलानिन बढी हुने भएकाले केही जोखिम रहन्छ । यदि सही सेटिङ प्रयोग भएन, छाला पहिले नै ट्यानिङ (घामले डढेको) अवस्थामा छ, वा संवेदनशील छ भने लेजरको ऊर्जा छालाले पनि सोस्न सक्छ । त्यसले गर्दा छाला पोल्ने, रातो हुने, कालोपन बढ्ने (हाइपरपिग्मेन्टेसन) जस्ता समस्या देखिन सक्छन ।

यही कारणले लेजर गर्दा कुलिङ सिस्टम प्रयोग गरिन्छ । लेजर अघि, लेजरको समयमा र पछि पनि छालालाई चिसो राखिन्छ । यसले छालालाई जोगाउँछ र केवल कपालको जरामा मात्र असर पुग्ने सम्भावना बढाउँछ ।

पहिलेदेखि चल्तीमा आएको वाक्सिङ र शेभिङभन्दा यो कत्तिको राम्रो विकल्प हो ?

वाक्सिङ र शेभिङ दुवै अस्थायी उपाय हुन् । यी विधिहरू बारम्बार दोहोर्याउनुपर्छ र छालामा एलर्जी, पोल्ने वा संक्रमणको जोखिम हुन्छ । लेजर हेयर रिमुभलले भने दीर्घकालीन रूपमा कपालको वृद्धि कम गर्छ । यसले समय, पैसा र असुविधा दुवै घटाउँछ । छालामा समस्या पनि त्यति दिँदैन ।

तर यो एकपटकमै हुने समाधान होइन, धैर्य र नियमित सेसन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले, दीर्घकालीन समाधान खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि लेजर राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।

के लेजर हेयर रिमुभल सबैले गर्न सक्छन्, कि केही समूहले गर्न हुँदैन ?

लेजर हेयर रिमुभल धेरैका लागि सुरक्षित र प्रभावकारी भए पनि केही विशेष अवस्थाहरूमा यो नगर्नु वा केही समयका लागि स्थगित गर्नु राम्रो हुन्छ ।

सबैभन्दा पहिले, कपालको प्रकृति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कालो वा गाढा कपाल भएका व्यक्तिमा लेजर राम्रोसँग काम गर्छ, तर सेतो, फुलेको वा धेरै हल्का कपालमा मेलानिन कम हुने भएकाले यसको प्रभाव हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूमा यसले काम गर्दैन ।

त्यसपछि गर्भावस्थाको कुरा आउँछ । हालसम्म लेजरले गर्भमा प्रत्यक्ष हानि गर्छ भन्ने ठोस प्रमाण छैन, तर पर्याप्त अनुसन्धान नभएकाले चिकित्सकहरू सामान्यतया गर्भावस्थामा लेजर नगर्न सल्लाह दिन्छन् । स्तनपान गराइरहेका अवस्थामा पनि सावधानी अपनाइन्छ ।

छालाको अवस्था अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यदि छालामा संक्रमण (ब्याक्टेरियल, भाइरल), एलर्जी, घामले डढेको अवस्था (ट्यानिङ), घाउ वा कुनै सक्रिय छाला रोग छ भने लेजर गर्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा लेजरले समस्या झन् बढाउन सक्छ, जस्तै कालोपन बढ्ने, पोल्ने वा संक्रमण फैलिने ।

केही दीर्घ छाला रोगहरू जस्तै: सेतो दाग (विटिलिगो) वा अन्य संवेदनशील अवस्थामा पनि विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ, किनकि लेजरले रोगलाई ट्रिगर गर्न सक्छ ।

कतिपयले चिकित्सकको सल्लाह बिना पनि लेजर हेयर रिमुभल सेवा दिइरहेको सुनिन्छ । यो कतिको सुरक्षित हो ?

यो अहिलेको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो । लेजर हेयर रिमुभललाई धेरैले साधारण ‘ब्युटी प्रोसेजर’ मात्र ठान्छन्, तर वास्तवमा यो मेडिकल टेक्नोलोजीमा आधारित उपचार हो । त्यसैले, चिकित्सकीय ज्ञान र तालिम बिना गरिने यस्तो सेवा पूर्णरूपमा सुरक्षित मान्न सकिँदैन ।

आजभोलि कतिपय ब्यूटी पार्लर वा अनलाइनबाट किनेका उपकरण प्रयोग गरेर पनि सेवा दिने चलन बढेको छ । तर समस्या के हो भने, त्यस्ता ठाउँमा छालाको प्रकार छुट्याउने, रोगको अवस्था पहिचान गर्ने, वा कस्तो अवस्थामा लेजर गर्न नहुने भन्ने ज्ञान प्रायः पर्याप्त हुँदैन ।

उदाहरणका लागि, यदि कसैको छालामा संक्रमण, एलर्जी, घामले डढेको अवस्था (ट्यानिङ) वा केही दीर्घ रोगहरू छन् भने लेजर गर्न मिल्दैन । चिकित्सकले यस्ता अवस्था पहिचान गरेर उपचार स्थगित गर्न सक्छन्, तर गैर–विशेषज्ञले त्यो छुट्याउन सक्दैन । त्यसले छाला पोल्ने, दाग, कालोपन बढ्ने, वा संक्रमण फैलिने जोखिम नबढ्ला भन्न सकिँन्न ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उपकरणको सेटिङ पनि हो । लेजरको शक्ति (एनर्जी), (वेभ लेन्थ) र अन्य प्यारामिटरहरू छालाको प्रकार र कपालको प्रकृतिअनुसार मिलाउनुपर्छ । गलत सेटिङ प्रयोग भयो भने छाला पोल्ने, घाउ हुने वा उल्टै कपाल बढ्ने (प्याराडक्सिकल हेयर ग्रोथ) जस्ता समस्या देखिन सक्छन् ।

सुरक्षाका हिसाबले आँखाको संरक्षण पनि अत्यन्त जरुरी हुन्छ । लेजरको किरण आँखामा परे गम्भीर क्षति हुन सक्छ । चिकित्सकीय सेटअपमा सुरक्षात्मक चस्मा, सुरक्षित कोठा र आवश्यक उपकरणहरू हुन्छन्, जुन सबै ठाउँमा उपलब्ध हुँदैन ।

त्यसैले, चिकित्सकको सल्लाहबिना वा प्रशिक्षित जनशक्तिबिना गरिने लेजर सेवा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । सबैभन्दा सुरक्षित उपाय भनेको प्रमाणित क्लिनिक, अनुभवी चिकित्सक वा लाइसेन्स प्राप्त प्राविधिकबाट मात्र यस्तो सेवा लिनु हो । अन्ततः, लेजर हेयर रिमुभल आफैंमा सुरक्षित प्रक्रिया भए पनि ‘कसले र कसरी गरिरहेको छ’ भन्ने कुरा नै यसको सुरक्षाको मुख्य आधार हो ।

धेरै लेजर गर्दा क्यान्सर गराउँछ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, नि ? यो कुरा कतिको सत्य हो ?

यो भ्रम मात्र हो । हालसम्मको वैज्ञानिक प्रमाणअनुसार लेजर हेयर रिमुभलले क्यान्सर गराउँछ भन्ने कुनै ठोस आधार छैन । यसमा प्रयोग हुने प्रकाश छालाको सतहमा मात्र सीमित हुन्छ र शरीरभित्र गहिरो प्रभाव पार्दैन ।

त्यसैले, यो प्रक्रिया सुरक्षित मानिन्छ । तर सधैं प्रमाणित उपकरण र विशेषज्ञबाट मात्र गराउनु आवश्यक छ ।

छाला रोग लेजर हेयर रिमुभल
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
मनिषा थापा
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

जनकपुरमा बन्दैछ २०० शय्याको क्यान्सर अस्पताल, वातावरणीय मूल्यांकन पास

जनकपुरमा बन्दैछ २०० शय्याको क्यान्सर अस्पताल, वातावरणीय मूल्यांकन पास

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

एसईईसी पछि आयुर्वेद पढाइ : छिटो रोगजारीका लागि एक विकल्प

एसईईसी पछि आयुर्वेद पढाइ : छिटो रोगजारीका लागि एक विकल्प

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’

ट्रेन्डिङ

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
जसले विदेशबाट आफैं उपकरण किन्दै नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गरे

जसले विदेशबाट आफैं उपकरण किन्दै नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गरे
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)
सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

सरकारले तोक्यो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालमा निमित्त जिम्मेवारी (नामसहित)

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

फिचर

सबै
अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?
छाला तथा सौन्दर्य रोग

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।
क्यान्सर

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

एसईईसी पछि आयुर्वेद पढाइ : छिटो रोगजारीका लागि एक विकल्प
आयुर्वेद

एसईईसी पछि आयुर्वेद पढाइ : छिटो रोगजारीका लागि एक विकल्प

डा. अमृत भण्डारी

डा. अमृत भण्डारी आयुर्वेदिक चिकित्सक
सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च
आहार तथा पोषण

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’
स्वास्थ्य समाचार

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’

हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या