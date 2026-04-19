+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

२०८३ जेठ ६ गते १७:४० २०८३ जेठ ६ गते १७:४०

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रारम्भिक चरणमै स्तन क्यान्सर पत्ता लागे उपचार सम्भव छ र धेरै बिरामी पूर्णरूपमा निको हुन्छन्।
  • स्तन क्यान्सर उपचारमा आधुनिक प्रविधिले केवल गाँठो भएको भाग मात्र हटाउने शल्यक्रिया गरिन्छ र पुनर्निर्माण सम्भव छ।

स्तन क्यान्सर विश्वभर महिलामा सबैभन्दा धेरै देखिने क्यान्सरमध्ये एक हो । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि स्तन क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

पहिले यो रोग उमेर पुगेका महिलामा मात्र हुन्छ भन्ने सोच थियो । तर अहिले युवतीदेखि वृद्ध महिलासम्ममा स्तन क्यान्सर देखिन थालेको छ । अझै पनि धेरै महिलाले स्तनमा गाँठो देखिँदा डर, लाज वा बेवास्ताका कारण अस्पताल जाँदैनन् ।

कतिपयलाई स्तन क्यान्सर भनेपछि स्तन काट्नैपर्छ भन्ने डर हुन्छ भने कतिलाई यो रोग लागेपछि बाँच्न सकिँदैन भन्ने भ्रम हुन्छ । तर विशेषज्ञहरूका अनुसार स्तन क्यान्सर समयमै पत्ता लागे उपचार सम्भव छ र धेरै बिरामी पूर्णरूपमा निको पनि हुन्छन् ।

स्तन क्यान्सरबारे सही जानकारी नहुँदा धेरै महिलाले ढिलो गरी उपचार सुरु गर्छन् । त्यसैले, यसको लक्षण, कारण, जाँच र उपचारबारे स्पष्ट जानकारी हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

भारतकी चर्चित स्तन क्यान्सर सर्जन डा. राजिन्दर कौरका अनुसार अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा निकै प्रगति भएको छ र प्रारम्भिक चरणमै रोग पत्ता लागे धेरैजसो बिरामीलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन सकिन्छ ।

के स्तन क्यान्सर भए स्तन हटाउनैपर्छ ?

धेरै महिलाको मनमा स्तन क्यान्सर भए स्तन काटेर हटाउनुपर्छ भन्ने डर हुन्छ । पहिले उपचारको मुख्य उपाय नै स्तन हटाउनु नै मानिन्थ्यो । तर अहिले आधुनिक प्रविधिका कारण अवस्था धेरै बदलिएको छ ।

डा. राजिन्दर कौरका अनुसार अहिले ‘अन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट कन्जर्भिङ सर्जरी’ नामक आधुनिक शल्यक्रिया गरिन्छ । यदि रोग सुरुको चरणमै पत्ता लाग्यो भने चिकित्सकले केवल गाँठो भएको भाग मात्र हटाउने प्रयास गर्छन् । बाँकी स्तनलाई मिलाएर पुरानै आकारमा राख्न सकिन्छ ।

कतिपय अवस्थामा स्तन ठूलो भए आकार मिलाएर पुनः निर्माण पनि गर्न सकिन्छ । अहिले प्लास्टिक सर्जरी र पुनर्निर्माण प्रविधि धेरै विकसित भएकाले स्तन हटेपछि पनि कृत्रिम वा आफ्नै टिस्यु प्रयोग गरेर स्तनको आकार पुनः बनाइन्छ । यसले महिलाको आत्मविश्वास जोगाउन मद्दत गर्छ ।

चिकित्सकहरूका अनुसार सबै बिरामीमा स्तन हटाउनैपर्छ भन्ने छैन । क्यान्सर कुन चरणमा छ, गाँठो कति ठूलो छ र क्यान्सर फैलिएको छ कि छैन भन्ने आधारमा उपचार तय गरिन्छ ।

के पुरुषलाई पनि स्तन क्यान्सर हुनसक्छ ?

धेरैलाई स्तन क्यान्सर महिलाको मात्र रोग हो भन्ने लाग्छ । तर पुरुषलाई पनि स्तन क्यान्सर हुन सक्छ । यद्यपि महिलाको तुलनामा पुरुषमा यो निकै कम देखिन्छ ।

पुरुषको निप्पलमुनि पनि स्तनसम्बन्धी टिस्यु हुने भएकाले त्यहाँ क्यान्सर विकास हुन सक्छ । चिकित्सकका अनुसार करिब १०० जना महिलालाई स्तन क्यान्सर हुँदा पुरुषमा १ जना पुरुषमा यो समस्या देखिन्छ ।

पुरुषमा स्तन क्यान्सरका लक्षण पनि महिलामा जस्तै हुन्छन् । स्तनमा गाँठो देखिनु, निप्पलबाट पानी वा रगत आउनु, निप्पल भित्र धस्सिनु वा छालामा परिवर्तन आउनु यसको संकेत हुनसक्छ ।

समस्या के हो भने पुरुषहरूले यस्तो लक्षणलाई गम्भीर रूपमा लिँदैनन् । उनीहरूलाई स्तन क्यान्सर पुरुषलाई पनि हुन सक्छ भन्ने जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले, धेरैजसो अवस्थामा ढिलो गरी रोग पत्ता लाग्छ ।

स्तन क्यान्सरका लक्षण के हुन् ?

स्तन क्यान्सर समयमै पत्ता लगाउन यसका लक्षण चिन्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा रोगको कुनै दुखाइ नहुन पनि सक्छ । यही कारण धेरै महिलाले गाँठोलाई सामान्य सम्झेर बेवास्ता गर्छन् ।

स्तनमा दुखाइ नभएको गाँठो देखिनु यसको सबैभन्दा सामान्य लक्षण हो । निप्पलबाट पानी, रगत वा अन्य तरल पदार्थ आउनु पनि खतराको संकेत हुनसक्छ ।

कतिपय महिलामा निप्पल भित्र धस्सिने, स्तनको छाला बाक्लो वा रातो हुने तथा सुन्तलाको बोक्राजस्तो देखिने समस्या पनि हुन्छ । स्तनको आकार वा बनावट परिवर्तन हुनु, बगलामा गाँठो आउनु वा छालामा घाउ देखिनु पनि स्तन क्यान्सरका लक्षण हुन सक्छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार स्तनमा कुनै पनि असामान्य परिवर्तन देखिए तुरुन्त चिकित्सकसँग जाँच गराउनुपर्छ ।

स्तन क्यान्सर किन हुन्छ ?

स्तन क्यान्सर हुने एउटै कारण हुँदैन । धेरै कारणले यसको जोखिम बढाउन सक्छ । कम उमेरमै महिनावारी सुरु हुनु र ढिलो उमेरसम्म महिनावारी भइरहनु स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउने कारण मानिन्छ । शरीरमा लामो समयसम्म इस्ट्रोजन हर्मोन सक्रिय रहँदा स्तनका कोशिकामा असर पर्न सक्छ ।

मोटोपना पनि अर्को महत्वपूर्ण कारण हो । विशेषगरी महिनावारी बन्द भएपछि पेटमा बोसो जम्ने महिलामा जोखिम बढी हुन्छ । शारीरिक व्यायाम नगर्ने, अस्वस्थ खाना खाने, मदिरा सेवन गर्ने र धूम्रपान गर्ने महिलामा पनि स्तन क्यान्सरको सम्भावना बढ्छ ।

बच्चा नहुनु वा बच्चालाई स्तनपान नगराउनु पनि जोखिमसँग जोडिएको छ । अध्ययनहरूले स्तनपान गराउने महिलामा स्तन क्यान्सर कम देखिने बताएका छन् ।

यदि परिवारमा पहिले आमाबुबा, दिदीबहिनी वा नजिकका आफन्तलाई स्तन क्यान्सर भएको इतिहास छ भने पनि जोखिम बढ्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा आनुवंशिक कारणले पनि यो रोग सर्न सक्छ ।

जीवनशैली परिवर्तनले कसरी बच्न सकिन्छ ?

स्तन क्यान्सर पूर्ण रूपमा रोक्न सकिने रोग नभए पनि स्वस्थ जीवनशैली अपनाएर जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ । विशेषज्ञहरू नियमित व्यायाम गर्न सुझाव दिन्छन् । दैनिक कम्तीमा आधा घण्टा हिँड्ने वा शारीरिक गतिविधि गर्ने महिलामा जोखिम कम हुने देखिएको छ ।

तौल नियन्त्रणमा राख्नु पनि महत्वपूर्ण छ । अत्यधिक मोटोपनाले शरीरमा हर्मोनको असन्तुलन ल्याउँछ, जसले क्यान्सरको सम्भावना बढाउन सक्छ ।

सन्तुलित आहार, फलफूल, हरियो सागसब्जी र पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ । मदिरा, धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थबाट टाढा रहनुपर्छ । चिकित्सकका अनुसार ३० वर्षअघि बच्चा जन्माउनु र कम्तीमा एक वर्षसम्म स्तनपान गराउनु फाइदाजनक मानिन्छ ।

स्तन क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउने ?

२० वर्षको उमेरपछि प्रत्येक महिलाले महिनामा एकपटक आफ्नै स्तन जाँच गर्नुपर्छ । यसलाई ‘सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेसन’ भनिन्छ । यसरी नियमित जाँच गर्दा स्तनको सामान्य अवस्था थाहा हुन्छ र कुनै नयाँ गाँठो वा परिवर्तन भए तुरुन्त पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

वर्षमा एकपटक चिकित्सकबाट स्तन जाँच गराउनु पनि आवश्यक हुन्छ । सो परीक्षणलाई ‘क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेसन’ भनिन्छ ।

म्यामोग्राफी स्तन क्यान्सर पत्ता लगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी परीक्षणमध्ये एक हो । यो स्तनको एक्स–रे जाँच हो, जसले सानोभन्दा सानो गाँठो पनि देखाउन सक्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार ४० वर्षपछि नियमित म्यामोग्राम गराउँदा स्तन क्यान्सरबाट हुने मृत्युको जोखिम धेरै कम गर्न सकिन्छ ।

स्तनपानले कसरी बचाउँछ ?

बच्चालाई स्तनपान गराउनु स्तन क्यान्सरबाट बच्ने प्राकृतिक उपायमध्ये एक मानिन्छ ।

स्तनपानका बेला शरीरमा इस्ट्रोजन हर्मोन कम सक्रिय हुने भएकाले स्तनका कोशिका परिपक्व हुन्छन् । यसले क्यान्सरको जोखिम घटाउन मद्दत गर्छ।

कुन चरणसम्म उपचार सम्भव छ ?

स्तन क्यान्सर जति छिटो पत्ता लाग्यो, उपचार त्यति सफल हुन्छ ।स्टेज–१ र स्टेज–२ मा ९० देखि ९५ प्रतिशत बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुन सक्छन् । यस चरणमा शल्यक्रिया, किमोथेरापी र रेडिएसन थेरापी प्रभावकारी हुन्छ ।

स्टेज–३ मा क्यान्सर केही फैलिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिले किमोथेरापी गरेर गाँठो सानो बनाइन्छ र त्यसपछि शल्यक्रिया गरिन्छ ।

स्टेज–४ मा क्यान्सर शरीरका अन्य भागमा फैलिसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रोग पूर्णरूपमा निको नहुन पनि सक्छ । तर आधुनिक उपचारले बिरामीको जीवन लम्ब्याउन र सहज बनाउन मद्दत गर्छ ।

उपचारका दुष्प्रभाव के–के हुन् ?

क्यान्सर उपचारका क्रममा केही दुष्प्रभाव देखिन सक्छन् । किमोथेरापीका कारण कपाल झर्नु, थकान हुनु, वाकवाकी लाग्नु वा कमजोरी महसुस हुनु सामान्य हो ।

कतिपय महिलाले स्तन हटाउनुपर्दा मानसिक तनाव पनि अनुभव गर्छन् । उनीहरूमा आत्मविश्वास कम हुने, डर लाग्ने वा निराशा आउने समस्या हुन सक्छ ।

तर चिकित्सकहरूका अनुसार अधिकांश दुष्प्रभाव अस्थायी हुन्छन् । उपचार सकिएपछि कपाल फेरि उम्रिन्छ र शरीर बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन्छ ।

आयुर्वेदले क्यान्सर निको हुन्छ ?

कतिपय मानिस आयुर्वेदिक औषधिले क्यान्सर निको हुन्छ भन्ने विश्वास गर्छन् । तर विशेषज्ञहरूका अनुसार आयुर्वेदले प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्न सक्छ, तर क्यान्सर पूर्णरूपमा निको पार्छ भन्ने प्रमाण अहिलेसम्म छैन ।

यदि बिरामीले आधुनिक उपचार नगरी केवल वैकल्पिक उपचारमा भर परे रोग झन् फैलिन सक्छ । त्यसैले चिकित्सकको सल्लाहबिना उपचार रोक्नु हुँदैन ।

निको भएपछि फेरि हुन सक्छ ?

केही अवस्थामा स्तन क्यान्सर उपचारपछि फेरि हुनसक्छ । विशेषगरी सुरुमा रोग धेरै फैलिएको थियो भने वा बिरामीले उपचार पूरा नगरेको अवस्थामा जोखिम बढ्छ ।

त्यसैले, उपचारपछि पनि नियमित जाँच र फलोअप अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । चिकित्सकले दिएको औषधि र सल्लाह निरन्तर पालना गर्नुपर्छ ।

परिवारको भूमिका किन महत्वपूर्ण छ ?

स्तन क्यान्सर केवल एक महिलाको रोग होइन, यो सम्पूर्ण परिवारको संघर्ष हो ।

उपचारका क्रममा महिलालाई मानसिक र भावनात्मक रूपमा धेरै साथ चाहिन्छ । धेरै महिला डर, तनाव र निराशाबाट गुज्रिन्छन् । यस्तो बेला परिवारको माया, सहयोग र सकारात्मक व्यवहारले उनीहरूलाई ठूलो हौसला दिन्छ ।

विशेषगरी श्रीमान्, छोराछोरी र परिवारका सदस्यको साथले बिरामीमा आत्मविश्वास बढाउँछ । उपचारका क्रममा साथ दिने, समयमै अस्पताल लैजाने र सकारात्मक वातावरण बनाउने काम अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

स्तन क्यान्सर
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’

विशेष लाइसेन्स परीक्षामा ८१ प्रतिशत डाक्टर पास

विशेष लाइसेन्स परीक्षामा ८१ प्रतिशत डाक्टर पास

हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या

हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या

स्वास्थ्य सेवा विभागले २७ करोड वैदेशिक सहायताको हिसाब देखाएन

स्वास्थ्य सेवा विभागले २७ करोड वैदेशिक सहायताको हिसाब देखाएन

ट्रेन्डिङ

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम

बेहोस अवस्थामै अस्पताल पुर्‍याइएकी उपसभामुखको सुगर लेबल एकदमै कम
चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा

चिसो भुइँमा सुत्केरी शरीर कटकट खान्छ, भोकले चिच्याउँछन् बच्चा
जसले विदेशबाट आफैं उपकरण किन्दै नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गरे

जसले विदेशबाट आफैं उपकरण किन्दै नेपालमा न्युरो सर्जरी सुरु गरे
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन

नेपालमा न्युरोसर्जरी सुरुवात गर्ने डा.दिनेशनाथ गोंगलको निधन
लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

लिम्फोमा क्यान्सर : रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीमै सुरु हुने गम्भीर रोग (भिडियो)

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

फिचर

सबै
स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।
क्यान्सर

स्तन क्यान्सर : जान्नुहोस् हरेक महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर ।

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च
आहार तथा पोषण

सरकारी अस्पतालको खाना : खिचडी तरिकाले अनावश्यक खर्च

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’
स्वास्थ्य समाचार

संसार छाडेका मान्छेले दिएको एक ‘बोनस जिन्दगी’

हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या
मुटु रोग (उच्च रक्तचाप)

हेर्दा फिट देखिंदैमा ढुक्कले नबसौं, उच्च रक्तचापले पार्न सक्छ समस्या

बढ्दैछ पुरुषमा बाँझोपनको समस्या, दोषको भारी माहिलामाथि नै
निःसन्तान तथा बाँझोपन

बढ्दैछ पुरुषमा बाँझोपनको समस्या, दोषको भारी माहिलामाथि नै

डा. दीपा चुडाल

डा. दीपा चुडाल प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
घातक इबोला भाइरसको पुनरागमन : नेपालमा जोखिम कति ?
संक्रामक रोग (फ्लु, कोरोना भाइरस)

घातक इबोला भाइरसको पुनरागमन : नेपालमा जोखिम कति ?