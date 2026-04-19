+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ठमेलबाट ९ विदेशी महिला पक्राउ, यौनधन्दामा लागेको आरोप

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १६:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ठमेलबाट प्रहरीले भियतनाम, बंगलादेश र युगाण्डाका ९ विदेशी महिलालाई यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ परेकाहरूले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई बाटो छेक्ने र अश्लिल हर्कत गर्ने गरेको प्रहरी वृत्त लैनचौरले जनाएको छ।
  • यसअघि पनि ठमेलबाट युगाण्डाका २० महिला यौन गतिविधिमा संलग्न भएर पक्राउ परेका थिए र अध्यागमनले डिपोट गरेको थियो।

७ जेठ, काठमाडौं । ठमेलबाट ९ विदेशी महिला पक्राउ परेका छन् । प्रहरी वृत्त लैनचौरबाट खटिएको प्रहरीले टोलीले विभिन्न तीन देशका ९ विदेशी महिलालाई पक्राउ गरेको हो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाका अनुसार पक्राउ पर्नेहरू भियतनाम, बंगलादेश र युगाण्डाका महिलाहरू छन् । उनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई बाटो छेक्ने, अश्लिल हर्कत गर्ने, यौन क्रियाकलापका लागि मोलमलाई गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।

सर्वसाधारण तथा पर्यटकलाई दुख हैरानी दिएको जानकारी आएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी वृत्त लैनचौरमा राखेर उनीहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

यसअघि पनि ठमेल क्षेत्रबाट २० जना युगाण्डाका महिला पक्राउ परेका  थिए । उनीहरू पनि यस्तै यौन गतिविधिमा लागेको पाइएको थियो । जनही १० हजारमा छुटेका उनीहरूलाई अध्यागमनले डिपोट गरेको थियो ।

त्यो भन्दा अघि पनि ठूलो संख्यामा ठमेल क्षेत्रबाट युगाण्डाका महिला पक्राउ परेका थिए । पछिल्लो समय युगाण्डाका टुरिष्ट भिसामा नेपाल आएर यौन गतिविधिमा लाग्ने गरेको पक्राउ परेकाहरूको विवरणले देखाएको छ ।

ठमेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित