+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ठमेलबाट समातिएका २० विदेशी महिला १ वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट

ठमेलबाट पक्राउ परेका २० विदेशी महिला एक वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ४ गते १६:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ठमेलबाट पक्राउ परेका २० युगाण्डाका महिलालाई एक वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट गरिएको छ।
  • यी महिलाहरुले अनैतिक क्रियाकलाप र यौनधन्दामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अभद्रको कसुरमा १० हजार धरौटीमा रिहा गरेपछि अध्यागमन विभागले डिपोर्ट गरेको हो।

४ वैशाख, काठमाडौं । ठमेलबाट पक्राउ परेका २० विदेशी महिला एक वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट भएका छन् ।

ठमेल क्षेत्रमा अनैतिक क्रियाकलाप तथा अभद्र व्यवहार गर्ने र यौनधन्दामा लागेको आरोपमा २० जना युगाण्डाका महिला पक्राउ परेका थिए । ११ चैमा समातिएका उनीहरुलाई अभद्रको कसुरमा प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेबाट मुद्दा चलाइएको थियो ।

अभद्रको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरुलाई १० हजार धरौटीमा रिहा गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

प्रशासनको आदेशपछि छुटेका उनीहरुलाई अध्यागन विभाग बुझाइएको थियो । अध्यागमनले एक वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी डिपोर्ट गरेको हो ।

ठमेलमा अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न २० विदेशी महिला पक्राउ

युगाण्डाका यी महिलाहरु काठमाडौं महानगरपालिका–२६ फायरचोकस्थित सडकखण्डबाट पक्राउ परेका थिए ।

बाटो हिंड्ने विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक, सर्वसाधरण पुरुषहरूलाई अनावश्यक रुपमा बाटो छेकी अश्लिल क्रियाकलाप सम्बन्धी मोलमोलाइ गरी दु:ख दिइरहेको अवस्थामा फेला पारी नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको थियो ।

यसअघि पनि यौनधन्दामा लागेको आरोपमा ठमेलबाटै युगाण्डाका महिला पक्राउ परेका थियो । ती महिलाहरुलाई पनि मुद्दा चलाएर डिपोर्ट गरिएको थियो । अहिले फेरि त्यस्तै शैलीमा २० जनाको महिला देखा परेकाले एक वर्ष नेपाल आउन नमिल्ने गरी डिपोर्ट गरिएको हो ।

ठमेल डिपोर्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित