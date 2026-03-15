News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेर नाराबाजी गरेका छन्।
- सभामुखले पहिलो बैठक विपक्षीको विरोधमा स्थगित गरेका थिए।
- दोस्रो बैठकमा सभामुखले विपक्षीको विरोधका बीच बैठक अगाडि बढाएका छन्।
७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेर विपक्षीले विरोध गरेपछि सभामुखले पहिलो बैठक स्थगित गरेका थिए ।
स्थगित भएर बसेको दोस्रो बैठकमा सभामुखले विपक्षीको विरोधका बीच बैठक अगाडि बढाएका हुन् ।
अहिले विपक्षीहरू संसद्मा नाराबाजी गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4