मधेश प्रदेश जसपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा यादवले पाए निरन्तरता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १७:१५

  • जसपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा सरोज कुमार यादव सर्वसम्मत निरन्तरता पाएका छन्।
  • जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल एकीकरणपछि मधेश प्रदेशमा २६ सिटसहित जसपा नेपाल सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ।
  • नेकपा एमाले २४ सिटसहित दोस्रो र नेपाली कांग्रेस २२ सिटसहित तेस्रो ठूलो दल रहेका छन्।

७ जेठ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश जसपा नेपाल संसदीय दलको नेतामा सरोज कुमार यादव सर्वसम्मत निरन्तरता पाएका छन् ।

जसपा नेपाल र लोसपा नेपाल एकीकरण पश्चात हिजोदेखि दलको नेता चयन गर्न कसरत चलेको थियो । पुन: सर्वसम्मत जसपा नेपालको संसदीय दलका नेता रहेका यादवलाई नै निरन्तरता दिएको हो ।

दुवै दल एकीकरण पश्चात मधेश प्रदेशमा २६ सिटसहित जसपा नेपाल सबभन्दा ठूलो दल बनेको छ । दुईजना सांसद हाल निलम्बनमा छन् ।

यसअघि पहिलो दल रहेको नेकपा एमाले अब २४ जना प्रदेश सभा सदस्य सहित दोस्रो र नेपाली कांग्रेस २२ जना प्रदेश सभा सदस्य सहित तेस्रो ठूलो दल रहेको छ ।

यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १५ सिटसहित चौथो, जनमत पार्टी १२ सिटिहित पाँचौं दल बनेको हो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको एकएक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

चुरे भावर क्षेत्रको अनियन्त्रित दोहनले मधेशमा ठूलो संकट : महन्थ ठाकुर
चुनावी रिपोर्ट पठाउन जसपा नेपालको सर्कुलर
सत्ताका पर्याय शरतसिंहलाई संसदीय 'ब्रेक'
सिरहा क्षेत्र नं. ३ का जसपा नेपाल उम्मेदवार अशेश्वर यादव पक्राउ
महोत्तरी–२ : १९ पटक मन्त्री बने शरतसिंह, उनकै घरअघिको बाटो छ धुलाम्मे
बालेनलाई उपेन्द्रको प्रश्न : मधेशीको अधिकार लडाइँमा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

