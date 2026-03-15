News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाल्पामा जंगली च्याउ खाएर दुई जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ।
- मृत्यु हुनेमा रम्भा गाउँपालिका–५ का ६६ वर्षीया विनिमाया कामु मगर र ३७ वर्षीया बालकुमारी खाम्चा रहेका छन्।
- स्वास्थ्य कार्यालयले जंगली च्याउ सेवनबाट जोखिम कम गर्न स्थानीय तहलाई सचेतना फैलाउन निर्देशन दिएको छ।
७ जेठ, पाल्पा । पाल्पामा जंगली च्याउ खाएर बिरामी परेका दुई जनाको मृत्यु छ । मृत्यु हुनेमा रम्भा गाउँपालिका–५, ताहुँ ओमभन्ज्याङ नजिकैका ६६ वर्षीया विनिमाया कामु मगर र ३७ वर्षीया बालकुमारी खाम्चा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
जंगली च्याउ खाएपछि बिरामी भएका उनीहरूको तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी मधुसुधन भट्टराईका अनुसार खाम्चाको बुधबार र कामुको मंगलबार मृत्यु भएको हो ।
यस्तै, जंगली च्याउ सेवन गरी जिल्लामा दर्जन बढी बिरामी रहेका छन् । जसमध्ये तानसेन नगरभित्रका ८ वर्षीय बालक र रम्भास्थित ताँहुकी ५० वर्षीया महिलाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
बाललको लुम्बिनी मेडिकल कलेजको आइसियू र महिलाको युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचार जारी रहेको सूचना अधिकारी भट््टराईले जानकारी दिए ।
यस्तै जंगली च्याउ खाएर बिरामी भएका माथागढी ३ कसेनीका चार जनालाई लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा उपचारपछि कही दिन अघि डिस्चार्ज गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
तानसेनको भालुवनका चार जना मिसान मिसन अस्पतालमा उपचाररत छन् ।
उता निस्दी ४ झ्याटुङ्गमा पनि जंगली च्याउ खाएपछि बिरामी भएका दुई जनाको भरतपुरस्थित अस्पतालमा उपचाररत रहेका स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
प्रि मनसुनको समयमा उम्रिएका च्याउहरू विषालु हुने हुँदा यस्ता च्याउको सेवनबाट बिरामी र मृत्यु हुने दर बढेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयले जिल्लास्थित स्थानीय तहका सबै शाखाहरूम जानकारी दिएर जंगली च्याउ सेवनबाट हुनसक्ने जोखिम कम गर्न सचेतना फैलाउन समेत निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4