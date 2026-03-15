+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भूमध्यसागरमा सुनामीको उच्च जोखिम

भूमध्यसागरमा सुनामीको जोखिम निकै कम छ भन्ने आम धारणा विपरीत वैज्ञानिकहरूले निकै गम्भीर चेतावनी दिएका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १९:५८

भूमध्यसागरमा सुनामीको जोखिम निकै कम छ भन्ने आम धारणा विपरीत वैज्ञानिकहरूले निकै गम्भीर चेतावनी दिएका छन्। फ्रान्सेली रिभिएरा जस्तो क्षेत्रमा पनि कुनै पनि बेला विनाशकारी सुनामी आउनसक्ने र यसले तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्ने नयाँ मोडेलिङ र ऐतिहासिक घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन्।

युनेस्कोका अनुसार आगामी ३० वर्षभित्र भूमध्यसागरमा कम्तीमा एक मिटर अग्लो सुनामी आउने सम्भावना छ। १६ औँ शताब्दीदेखि हालसम्म फ्रान्सेली रिभिएरामा दुई मिटरभन्दा अग्ला छालहरूका करिब २० वटा घटनाहरू रेकर्ड भएका छन्।

सुनामीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यसको छोटो समयसीमा हो। विशेष गरी तटीय क्षेत्र नजिकैको पानीमुनिको पहिरो वा भूकम्पका कारण १० मिनेटभन्दा कम समयमा सुनामीको पहिलो छाल तटीय क्षेत्रमा आइपुग्न सक्छ, जुन समयमा परम्परागत चेतावनी प्रणालीहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।

सन् २०१२ देखि सञ्चालित फ्रान्सको राष्ट्रिय चेतावनी प्रणाली टाढाका भूकम्पबाट आउने सुनामीको सूचना १५ मिनेटभित्र दिन सक्षम भए पनि स्थानीय रूपमा उत्पन्न हुने सुनामीको हकमा यो प्रणाली पर्याप्त छैन। तसर्थ, तटीय जनसङ्ख्याले भूकम्पको महसुस हुने वा समुद्रको पानी एक्कासि पछि हट्ने जस्ता चेतावनीका संकेतहरू आफैँ बुझ्न आवश्यक छ।

वैज्ञानिकहरूले फ्रान्सेली मेडिटेरेनियन तटमा ५ मिटरभन्दा कम उचाइ र समुद्रबाट २०० मिटरसम्मको दूरीलाई उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेका छन्। गर्मीयाममा यहाँ लाखौँ पर्यटक हुने भएकाले आपत्कालीन उद्धार चुनौतीपूर्ण रहेको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै मोन्टपेलियर विश्वविद्यालयको सहयोगमा नीस क्षेत्रमा विशेष उद्धार रणनीति अपनाइएको छ। यस अन्तर्गत छिटो र सुरक्षित स्थानमा पुग्न मद्दत गर्ने करिब १०० वटा आश्रयस्थल र पैदल मार्गहरूको नक्सांकन गरिएको छ।

भूमध्यसागर सुनामी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘निष्पक्ष महाधिवेशन र बृहत्तर एकताका लागि साझा संयन्त्र बन्नुपर्छ’

‘निष्पक्ष महाधिवेशन र बृहत्तर एकताका लागि साझा संयन्त्र बन्नुपर्छ’
सभामुखको भूमिकाप्रति आङ्देम्बेको असन्तुष्टि

सभामुखको भूमिकाप्रति आङ्देम्बेको असन्तुष्टि
चीनको पब्लिक डिप्लोमेसी : विश्वका ९८ पत्रकार बेइजिङमा, नेपालबाट रावल

चीनको पब्लिक डिप्लोमेसी : विश्वका ९८ पत्रकार बेइजिङमा, नेपालबाट रावल
उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन नरोकिने, प्रतिस्पर्धा शुक्रबार

उद्योग वाणिज्य महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन नरोकिने, प्रतिस्पर्धा शुक्रबार
सात वर्षअघिको हत्या घटनाका फरार आरोपी पक्राउ

सात वर्षअघिको हत्या घटनाका फरार आरोपी पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित