सात वर्षअघिको हत्या घटनाका फरार आरोपी पक्राउ

प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न चितवन जिल्ला अदालतबाट प्रहरी २०७६ चैत २५ गते नै अनुमति लिएको थियो । तर, उनी फरार थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते १९:३४

७ जेठ, चितवन । चितवन प्रहरीले ७ वर्षअघि हत्या गरेर फरार भएको भनिएका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । बारा फेटा गाउँपालिका–४ का पञ्चदेव महरालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगर टाँडी र इलाका प्रहरी कार्यालय खैरहनीबाट संयुक्त टोली परिचालित भएर महरालाई जेठ ५ गते रापत बाराको फेटा गाउँपालिका–१ त्रिवेणी टोलबाट पक्राउ गरेर चितवन ल्याइएको हो ।

इप्रका टाँडीका अनुसार महरामाथि २०७६ मा चितवनमा भएको एक हत्यामा संलग्न रहेको आरोप छ ।

०७६ चैत २३ गते साँझ ७ बजे चितवन खैरहनी नगरपालिका–९ मा बाराकै फेटा गाउँपालिका–३ का ४६ वर्षीय सखिचन महरा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । त्यहाँ रहेको नेपाल ग्याँस उद्योग गण्डकीमा रहेको मजदुर बस्ने कच्ची घरभित्र उनको शव भेटिएको थियो ।

सखिचनको बायाँ कानको पछाडि गहिरो चोट लागेको थियो । यस्तै बायाँ हातको पाखुरा भाँचिएको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको तत्कालीन अनुसन्धानमा उनको हत्या भएको निष्कर्ष निस्किएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा सखिचनको हत्यामा तत्कालीन समयमा ३० वर्षका रहेका पुनदेव भनिने पञ्चदेव नै संलग्न रहेको भेटिएको प्रहरीको निष्कर्ष थियो । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न चितवन जिल्ला अदालतबाट प्रहरी २०७६ चैत २५ गते नै अनुमति लिएको थियो । तर, उनी फरार थिए ।

अहिले उनलाई पक्राउ गरेर चितवन जिल्ला अदालतमा पेस गरेर पाँच दिन हिरासतको म्याद लिएर प्रहरीले थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

चितवन हत्या
कर्मचारीद्वारा क्यान्सर अस्पतालको आवास खाली गर्न अटेरी

रोकियो गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम

काठमाडौंको घर बेचेर गाउँमा उद्यम, २ करोड लगानीमा फार्मस्टे सञ्चालन

भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. पौडेलले दिए राजीनामा

चितवनमा पहिलोपटक ‘सफारी टुरिज्म मार्ट’ आयोजना

चितवनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष सवारी दुर्घटना घट्यो

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

