+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यात्रुलाई कफीले पोलेको घटनामा कतार एयरवेजले साढे २ करोड बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते २०:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा कतार एयरवेजले दिएको तातो कफीले पोलेर घाइते भएकी प्रिति थापालाई उपभोक्ता अदालतले २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।
  • यो घटना सन् २०२३ जुलाई १० मा बोस्टनबाट काठमाडौं फर्कँदा भएको थियो, जहाँ विमानका कर्मचारीले अत्यधिक तातो कफी दिएको थियो।
  • अदालतले मोन्ट्रियल कन्भेन्सन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको छ र एयरवेजले ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ।

७ जेठ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा विमानका कर्मचारीले दिएको तातो कफीले पोलेर घाइते भएकी एक नेपाली महिलालाई कतार एयरवेजले २ करोड ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ ।

उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले बिहीबार ललितपुरकी प्रिति थापाको पक्षमा यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

अदालतले पीडितलाई पुगेको शारीरिक र मानसिक क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै दुई छुट्टाछुट्टै कानुनका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र स्थानीय कानुन दुवैलाई आधार मानेको बताए ।

‘अदालतले कतार एयरवेजलाई मोन्ट्रियल कन्भेन्सन अनुसार २ करोड ४१ लाख ५२ हजार ४०६ रूपैयाँ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार थप २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउन आदेश दिएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस अनुसार एयरवेजले कुल २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पीडित प्रिति थापाले सुरुमा २० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दाबी गरे पनि अदालतले तथ्य र कानुनका आधारमा यो रकम निर्धारण गरेको कँडेलले बताए ।

यो घटना सन् २०२३ जुलाई १० को हो, जतिबेला प्रिति कतार एयरवेजको विमानमार्फत अमेरिकाको बोस्टनबाट काठमाडौं फर्किँदै थिइन् । उडानका क्रममा विमानका कर्मचारीले उनलाई अत्यधिक तातो कफी दिएका थिए, जुन कफी उनको पेट, तिघ्रा र संवेदनशील अङ्गहरूमा पोखिएपछि उनी गम्भीर रूपमा जल्न पुगेकी थिइन् ।

उक्त घटनाबारे उपभोक्ता अदालतमा गत वर्ष असार २६ गते नै मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

विमान कतारको हमाद अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएलगत्तै उनलाई आकस्मिक उपचारका लागि लगिएको थियो, जहाँ उनलाई ‘सेकेन्ड डिग्री बर्न’ भएको पुष्टि भयो । सोही चोटका कारण उनले भोग्नुपरेको सास्ती र उपचार खर्चलाई आधार बनाएर उनले कानुनी उपचार खोजेकी थिइन् ।

प्रितिले सन् २०२३ मे महिनामा काठमाडौँ–दोहा–बोस्टनको दुईतर्फी हवाई टिकट खरिद गरेर अमेरिका प्रस्थान गरेकी थिइन् । उडान सम्झौता र सुरक्षा मापदण्डमा एयरवेज चुकेको ठहर गर्दै अदालतले यो क्षतिपूर्तिको फैसला गरेको हो ।

यद्यपि, यो मुद्दा अझै टुंगिएको भने छैन ।

सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार, फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि एयरवेजले पीडितलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ वा फैसलामा चित्त नबुझेमा ३० दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी विकल्प एयरवेजसँग सुरक्षित छ ।

कफी यात्रु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित