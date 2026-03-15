यती एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइटबाट जगद्गुरु शंकराचार्य नेपाल आउँदै

८ जेठ, काठमाडौं । जगद्गुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती सन्निधानम् ऐतिहासिक धार्मिक विजय यात्रामा सहभागी हुन नेपाल आउने भएका छन् । उनी जेठ ९ गते यती एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइटमार्फत् नेपाल आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।
यती एयरलाइन्सका अनुसार उनलाई नेपाल ल्याउनका लागि जहाज भारतको मंगलुरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिसकेको छ ।
उक्त धार्मिक विजय यात्रा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा जेठ ८ गतेदेखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिहरू आयोजना गरिनेछन् ।
