यती एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइटबाट जगद्गुरु शंकराचार्य नेपाल आउँदै

२०८३ जेठ ८ गते १३:२५

  • जगद्गुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती सन्निधानम् धार्मिक विजय यात्रामा सहभागी हुन जेठ ९ गते नेपाल आउने कार्यक्रम छ।
  • यती एयरलाइन्सले उनलाई भारतको मंगलुरु विमानस्थलबाट चार्टर फ्लाइटमार्फत् नेपाल ल्याउने जनाएको छ।
  • धार्मिक विजय यात्रा जेठ ८ देखि १४ गतेसम्म पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूसहित सञ्चालन हुने आयोजकले बताएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । जगद्गुरु शंकराचार्य श्री विधुशेखर भारती सन्निधानम् ऐतिहासिक धार्मिक विजय यात्रामा सहभागी हुन नेपाल आउने भएका छन् । उनी जेठ ९ गते यती एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइटमार्फत् नेपाल आइपुग्ने कार्यक्रम छ ।

यती एयरलाइन्सका अनुसार उनलाई नेपाल ल्याउनका लागि जहाज भारतको मंगलुरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगिसकेको छ ।

उक्त धार्मिक विजय यात्रा पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा जेठ ८ गतेदेखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिहरू आयोजना गरिनेछन् ।

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

