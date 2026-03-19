यती एयरलाइन्सको आईपीओ आउने, बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल

२९ वैशाख, काडमाडौं । यती एयरलाइन्सले आफ्ना साधारण सेयर प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्न एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडलाई धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ ।
आन्तरिक हवाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको यती एयरलाइन्स लिमिटेड नेपालका अग्रणी निजी हवाईसेवा प्रदायकमध्ये एक हो ।
कम्पनीले उच्च सुरक्षा मापदण्ड, विश्वसनीय सञ्चालन तथा गुणस्तरीय सेवामा विशेष जोड दिँदै आएको समेत बताएको छ । यतीले प्रमुख सहरी तथा दुर्गम गन्तव्यमा नियमित उडान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
नेपालको हवाई पहुँच विस्तार तथा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढ गर्न कम्पनीले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । धितोपत्र निष्कासन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा यती एयरलाइन्स लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत अनुप आचार्य र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सचिन्द्र ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
