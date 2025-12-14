+
प्रभावित र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई शिखर पावरको आईपीओ खुल्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ६ गते ११:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मंगलबारदेखि निष्कासन गरेको छ।
  • कम्पनीले ९८ करोड रुपैयाँको ३२.६५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्नेछ र ६७.३५ प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहको रहनेछ।
  • प्रभावित स्थानीयले माघ २० गतेसम्म र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले माघ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने ढिलोमा क्रमशः फागुन ८ र २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

६ माघ, काठमाडौं । शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई मंगलबारदेखि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको छ ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई अंकित मूल्य १ सयका दरले आईपीओ निष्कासन गरेको हो ।

कम्पनीले जारी पूँजी ९८ करोड रुपैयाँको ३२.६५ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो । जलविद्युत् समूहको यो कम्पनीमा ६७.३५ प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहको रहनेछ । बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ ।

प्रभावितका रुपमा बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा र ढोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर २ का स्थानीयले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले ९ लाख ८० हजार कित्ता सेयर प्रभावित स्थानीयका लागि छुट्याएको छ । न्यूनतम १० तथा अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

स्थानीय बासिन्दाले ग्लोबल आइएमई बैंकको बुर्तिबाङ र बागलुङ बजारको शाखा कार्यालय, प्रभु बैंकको बडिगाड शाखा, गरिमा विकास बैंक र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका बुर्तिबाङ शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले छिटोमा माघ २० गतेसम्म र सो अवधिसम्म सम्पूर्ण रुपमा आवेदन नपरेमा ढिलोमा फागुन ८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

त्यस्तै कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई २ लाख २२ हजार कित्ता सेयर छुट्याएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले छिटोमा माघ ९ गतेसम्म र ढिलोमा २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यस कम्पनीले बागलुङमा ४.९६ मेगावाटको भीमखोला स्मल हाइड्रोपावर आयोजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २४ करोड १८ लाख २१ हजार ७४१ रुपैयाँ ७० पैसा छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९१ रुपैयाँ १३ पैसा छ । प्रतिसेयर आम्दानी ३।६९ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई बीबी रेटिङ प्रदान गरेको छ ।

आईपीओ शिखर पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी
