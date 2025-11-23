धितोपत्र बोर्डले दुई कम्पनीलाई दियो आईपीओ निष्कासनको अनुमति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ फागुन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति दिएको छ ।
कम्पनीले आइतबार सोपान फर्मास्युटिकल्स कम्पनी र याम्बालिङ हाइड्रोपावरलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो ।
सोपानले अंकित मूल्य १ सयका दरले ४२ लाख ९० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण समूहमा लागि निष्कासन गर्नेछ । जसको बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ । सोपानले विभिन्न औषधि उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै याम्बालिङ अंकित मूल्य १ सयका दरले २८ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ । जसको बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । याम्बालिङले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ७.२७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाएको छ ।
