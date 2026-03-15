एमाले बैठकमा ४ उपाध्यक्षले राखे नेतृत्व रुपान्तरणको माग

- एमालेको सचिवालय बैठकमा चार उपाध्यक्षहरूले नेतृत्व रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको माग गरेका छन्।
- उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण बिष्ट र रघुजी पन्तले रुपान्तरणको धारणा राखेका छन्।
- उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले ओलीको नेतृत्वको पक्षमा बोलेका थिए र बैठक स्थगित भएको छ।
८ जेठ, काठमाडौं । एमालेको सचिवालय बैठकमा पार्टीका चार जना उपाध्यक्षहरूले नेतृत्व रुपान्तरणको माग मागेका छन् ।
ओलीबाट पार्टी रुपान्तरण हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका उनीहरूले पार्टी रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको माग गरेका हुन् । आजको बैठकमा ५ जना उपाध्यक्षहरूले बोलेका थिए ।
ती मध्ये विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विस्ट र रघुजी पन्तले रुपान्तरण र पुस्तान्तरणको धारणा राखेका हुन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले भने ओलीको नेतृत्वको पक्षमा बोलेका थिए ।
‘हामीले रुपान्तरणको कुरा गरेका छौं’ एक उपाध्यक्षले भने,’यसबारेमा पार्टीका अन्य नेताहरूले धारणा राख्न बाँकी छ ।’ पाँच उपाध्यक्षले बोलेपछि आजको बैठक स्थगित भएको छ ।
