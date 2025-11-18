बादलले भने- संकटका बेला नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ, ओलीले थपे- यही हो पार्टी लाइन

- एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि चार उपाध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि रामबहादुर थापाले नेतृत्वको रक्षा गर्नु कर्तव्य भएको बताए।
- उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र गोकर्ण बिष्टले पार्टी रुपान्तरणका लागि नयाँ धारणा राखे भने बादल त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
- अध्यक्ष ओलीले बादलको कुरा नै पार्टीको लाइन भएको भन्दै अराजकता प्रदर्शन गर्न नहुने चेतावनी दिएका थिए र उपाध्यक्ष गुरुङले त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए।
८ जेठ, काठमाडौं । एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि चार उपाध्यक्षहरुले प्रश्न उठाएपछि रामबहादुर थापाले त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष समेत रहेका थापाले पार्टी संकटमा रहेको र यो बेला नेतृत्वको रक्षा गर्नु कर्तव्य भएको धारणा राखेका थिए ।
करिब ६ घण्टा चलेको सचिवालयको बैठकमा उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त, गोकर्ण विस्टले अब पार्टी रुपान्तरण गरेर जानुपर्ने धारणा राखेपछि बादल त्यसको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै अन्य उपाध्यक्षहरुले धारणा राखेपछि अध्यक्ष ओलीले भने बादलले भनेको कुरा नै पार्टीको लाइन भएको बताए । बादलले नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्छ भनेपछि ओलीले ‘यही हो पार्टी लाइन’ भन्दै अरु नेताहरूलाई सम्झाएका थिए ।
उनले पार्टीको लाइन भन्दा विपरीत जाने छुट कसैलाई नभएको र अराजकता कसैले प्रदर्शन गर्न नहुने भन्दै नेताहरुलाई सचेत गराउन खोजेका थिए । ओलीले अराजकता लगायतको आरोप लगाएपछि उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिवाद गरेका थिए ।
