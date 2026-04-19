+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसाँझै पिंगलास्थानमा लुटपाट, व्यापारी बन्धक बनाएर फिरौती असुली

आफूलाई ‘वैदेशिक रोजगार सुरक्षा अध्यक्ष’ भन्दै विभिन्न मन्त्रालयका नक्कली कार्ड देखाएर ठगी धन्दा चलाउँदै आएका दुई जनालाई गौशाला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८३ जेठ ८ गते २१:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिका–८ पिंगलास्थानमा रहेको 'हाम्रो डिजिटल स्टुडियो'का सञ्चालक विष्णु न्यौपानेलाई ४ वैशाखको साँझ अपहरण गरी ५० हजार रुपैयाँ फिरौती असुलिएको छ।
  • अपहरणमा संलग्न धनकुटाका योगेन्द्र पौडेल र धनुषाकी रवीन कोइरालालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
  • पक्राउ परेकाहरूले उद्धारको नाममा ठगी गर्दै विदेशमा अलपत्र परेकाहरूका आफन्तसँग रकम असुल्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–८ पिंगलास्थानमा रहेको ‘हाम्रो डिजिटल स्टुडियो’का सञ्चालकलाई ४ वैशाखको संसाँझै एउटा समूहले अपहरण गरी लग्यो ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–५ घर भएका ६० वर्षीय विष्णु न्यौपानेले विगत केही वर्षदेखि पिंगलास्थानमा स्टुडियो सञ्चालन गर्दै आएका थिए। ४ वैशाखको साँझ नचिनेको एउटा समूह उनको स्टुडियोमा छिर्‍यो, नियन्त्रणमा लियो र कुटपिट गर्‍यो। स्टुडियोमा रहेको २ लाख नगद लुटेपछि मात्र पुगेन, उनलाई त्यहाँबाटै उठाई बागमती करिडोरहुँदै निलोपुलसम्म पुर्‍यायो।

त्यसपछि सुरु भयो फिरौती माग। ठूलो रकमबाट सुरु भएको माग अन्तमा ५० हजार रुपैयाँमा झरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। फिरौती नदिए ज्यान मार्ने धम्कीसमेत समूहले दियो। अन्ततः आफन्तमार्फत ५० हजार रुपैयाँ बुझाएपछि समूह फरार भयो।

घटनापछि न्यौपानेले प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिए। अनुसन्धानमा खटिएको टोलीले २४ घण्टा नपुग्दै अपहरणमा संलग्न आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गर्‍यो।

पक्राउ पर्नेमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–७ घर भई काठमाडौं कीर्तिपुर बस्ने ३३ वर्षीय योगेन्द्र पौडेल र धनुषाको मिथिला नगरपालिका–८ घर भई काठमाडौंको कागेश्वर मनोहरा नगरपालिका–८ बस्ने ४३ वर्षीय रवीन कोइराला छन्। दुवैलाई प्रहरी वृत्त गौशालामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए।

मन्त्रालयदेखि विभिन्न संस्थाका कार्ड बरामद

पक्राउ परेका दुवैको साथबाट मन्त्रालयदेखि विभिन्न संस्थाका कार्डहरू बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

योगेन्द्रको साथबाट वैदेशिक रोजगार सुरक्षा अध्यक्ष, सुरक्षा जागरुक युवा समाज अध्यक्ष र औषध दुरुपयोग अनुसन्धान समिति अध्यक्ष लेखिएका कार्ड तथा शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबारको भेटघाट कार्ड बरामद भएको छ।

यसका साथै उनको नाममा जारी नोबल बैंकको ३ लाखको चेक, वैदेशिक रोजगार सुरक्षा समितिलाई लेखिएको निवेदन, नगद ११ हजार र एक मोबाइल फोन पनि फेला परेको छ।

कोइरालाको साथबाट धर्मकर्म उपभोक्ता सहकारी संस्थाको लोन अफिसर कार्ड, ज्योति विकास बैंकको २ लाखको चेक, पासपोर्ट फोटोकपी, ब्लुबुक र मोबाइल फोन बरामद भएको छ।

उद्धारको नाममा ठगी

यो समूहले उद्धारको नाममा ठगी धन्दा चलाउँदै आएको प्रहरीले बताएको छ। वैदेशिक रोजगार सुरक्षा अध्यक्षको कार्ड देखाउँदै विदेशमा अलपत्र परेकाहरूका आफन्तसँग रकम असुल्ने, अनि त्यही पीडितको विवरण पठाउने पक्षलाई देखाएर थप ठग्ने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘उनीहरुले दुवै पक्षलाई ठग्ने गरेको देखियो। ठगी गर्ने उद्देश्यले नै स्टुडियोमा पुगेका उनीहरूले सुरुमा डाँका गरेको र पछि अपहरण गरेर फिरौती असुलेको देखिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने।

पटके अभियुक्त

पक्राउ परेका दुवै पटके अभियुक्त रहेको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि पनि प्रहरी वृत्त गौशाला र नयाँ बानेश्वरमा उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको पाइएको छ। पैसा उठाइदिन्छु भन्दै ठग्ने र अर्कालाई दिनुपर्ने चेक आफ्नै नाममा काट्ने जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले डाँका चोरी र अपहरण फिरौतीको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यी व्यक्तिहरूबाट अन्य कोही पनि ठगीमा परेको हुनसक्ने आँकलन गर्दै प्रहरीले पीडित भएमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

पिंगलास्थान
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार
एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

12 Stories
भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित