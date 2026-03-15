यो वर्षको फिल्म फेस्टिभल नेपालका लागि ऐतिहासक बन्यो : कावा मेयर डंगोल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ९ गते १५:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपाली चलचित्रले पहिलोपटक 'जुरी प्राइज' जित्नु ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो।
  • अविनाश विक्रम शाह निर्देशित 'इलिफेन्ट इन द फग'ले अनसर्टेन रिगार्ड विधामा सम्मान पाएको छ।
  • डंगोलले काठमाडौंमा पहिलो पटक 'काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल' आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको र फ्रान्सका मेयरलाई निमन्त्रणा दिएको जानकारी दिनुभयो।

९ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले फ्रान्सको कान्समा भएको यस वर्षको फिल्म फेस्टिभल नेपालका लागि ऐतिहसिक बन्न पुगेको बताएकी छिन् ।

फेस्टिभलमा भाग लिएर शनिबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुबन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै डंगोलले फेस्टिभलको इतिहासमा नेपाली चलचित्रलाई प्राप्त भएको यो पहिलो अवसर महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक बन्न पुगेको बताएकी हुन् ।

फेस्टिभलमा अविनाश विक्रम शाहले निर्देशन गरेको नेपाली चलचित्र ‘इलिफेन्ट इन द फग’ले अनसर्टेन रिगार्ड विधामा ‘जुरी प्राइज’ प्राप्त गर्नुले नेपाली चलचित्र तथा रचनात्मक उद्योग र कला क्षेत्रको उचाइ बढेको उनले बताइन् ।

‘फिल्म प्रदर्शनपछि हलमा उपस्थित दर्शकहरूले करिव ७–८ मिनेटसम्म उभिएर सम्मान  दिएका थिए । यो क्षण सम्पूर्ण नेपालीका लागि भावुक र गर्विलो थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालीले मन मात्र नभई उपाधि पनि जित्नु ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भनिन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग र फिल्म महोत्सव मार्फत रचनात्मक उद्योगसँग सम्बन्धित क्षेत्रको सन्तुलित विकास गराउन महानगर उत्सुक रहेको धारणा राखिन् ।

‘सिर्जनशील क्षेत्रलाई ‘वान टाइम प्रोग्राम’ मात्र नभई संस्थागत स्वरूप दिन हामीले नीतिगत छलफल अगाडि बढाएका छौं । भ्रमणका क्रममा विभिन्न शहरका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो पटक ‘काठमाडौं फिल्म फेस्टिभल’ आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदा उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ,’ उनले भनिन् ।

फ्रान्सको कान्स नगरका मेयर डेभिड लिसनार्डको निमन्त्रणा फ्रान्स गएकी डंगोलले मेयर लिसनार्डलाई काठमाडौं चलचित्र महोत्सवमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पनि दिएकी छिन् ।

सुनिता डंगोल
