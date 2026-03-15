करोडौं बजेटका धर्मशालाहरूको निर्माण कार्य अलपत्र

विवाहलगायतका समाजिक कार्यलाई मध्येनजर गरेर धर्मशाला र विवाह मण्डप निर्माणको योजना ल्याइएको थियो । तर, ७ वर्षमा समेत पूरा नहुँदा स्थानीयवासीले चित्त दुखाएका छन् ।

लोकेन्द्र यादव लोकेन्द्र यादव
२०८३ जेठ ९ गते १७:२७

९ जेठ, सप्तरी । सप्तरीको बोदेबरसाईन नगरपालिकामा तीनवटा विवाह मण्डप तथा धर्मशाला निर्माणको काम ७ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सशर्त अनुदानअन्तर्गत चार वटा विवाह मण्डप तथा धर्मशाला बनाउन बोदेबरसाईन नगरपालिकालाई एक करोड बजेट दिएको थियो । जसमध्ये वडा नम्बर २ स्थित दिनाराम दिनाभद्री मन्दिर परिसरमा रहेको धर्मशालाको निर्माणकार्य मात्रै सम्पन्न भएको छ । बाँकी तीनवटा विवाह मण्डल तथा धर्मशालाको निर्माण कार्य अधुरो अवस्थामै अलपत्र परेको हो ।

जसमा बोदेबरसाईन नगरपालिका–१० स्थित खडकपुर हटिया फिल्डमा विवाहमण्डप र धर्मशाला निर्माणका लागि २५ लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २१ लाख ६६ हजार ९०५ रूपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ । तर, काम पूरा नहुँदा स्थानीयले विवाहमण्डप र धर्मशाला प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

यस्तै बोदेबरसाईन–३ गौरामा निर्माणाधीन विवाहमण्डप तथा धर्मशाला निर्माणका लागि पनि २५ लाख नै विनियोजन गरिएकामा त्यसमध्ये ५ लाख ७३ हजार ८८ रूपैयाँ खर्च गरेर बाँकी काम अलपत्र पारिएको छ ।

यस्तै बोदेबरसाईन–७ सुगापोखरीमा पनि विवाहमण्डप र धर्मशालाका लागि अर्को २५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । जसमा १५ लाख ७९ हजार २९७ रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण कार्य अधुरो छाडिएको छ ।

यी सबै योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको थियो ।

विवाहलगायतका समाजिक कार्यलाई मध्येनजर गरेर धर्मशाला र विवाह मण्डप निर्माणको योजना ल्याइएको थियो । तर, ७ वर्षमा समेत पूरा नहुँदा स्थानीयवासीले चित्त दुखाएका छन् ।

धर्मशाला निर्माण कार्य अलपत्र
बारा बैठकमा भएको हो–हल्लालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरियो : सांसद सिंह

ट्रम्पले सेयर गरे कमेडियनलाई फोहोरको डब्बामा फ्याँकेको एआई भिडियो

इरान युद्धबारे महत्वपूर्ण निर्णय लिने तयारी, बिदा रद्द गरेर ह्वाइट हाउस फर्किए ट्रम्प

कैलालीमा प्रहरीद्धारा भारतमा चोरिएको गरगहना र नगदसहित दुई करोड १० लाख बरामद

लुम्बिनी प्रदेशसभा : आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रममा जाेड दिन सांसदहरूको सुझाव

६ वर्षदेखि अलपत्र एसियन हाइवे : स्थानीयलाई सास्ती, कष्टकर यात्रा

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

