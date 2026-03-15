बारा बैठकमा भएको हो–हल्लालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरियो : सांसद सिंह

सुनील गाउँले सुनील गाउँले
२०८३ जेठ ९ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रास्वपा सांसद चन्दन सिंहले बाराको विस्तारित बैठकमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको हो–हल्ला अतिरञ्जित भएको बताउनुभयो।
  • पूर्व सभापति चन्दन स्वर्णकारको उक्साहटमा पाँचजना कार्यकर्तालाई अनुशासनको कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
  • बैठकले बाराका चार निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको पाँच–पाँच प्रतिनिधि सहित तदर्थ जिल्ला कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ।

९ जेठ, बारा । रास्वपा सांसद चन्दन सिंहले बाराको विस्तारित बैठकमा शनिवार भएको हो–हल्लालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरिएको बताएका छन् ।

सांसद सिंहका अनुसार पार्टीबाटै निष्कासनमा परेका पूर्व सभापति चन्दन स्वर्णकारको सुनियोजित उक्साहटमा परेर पार्टीको कार्यक्रम बिथोल्न खोज्ने पाँचजना कार्यकर्तालाई अनुशासनको कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । ‘हामीलाई उनीहरूको योजनाबारे विहानै जानकारी थियो, त्यसै अनुसार हामीले कार्यक्रमको रणनीति बनाएका थियौं,’ सिंहले भने ।

बैठकस्थलमा आएर हो–हल्ला गरेकै भरमा सांसद लखेटिए भनेर प्रचार गरिनु अत्यन्तै दु:खद रहेको उनले बताए । ‘हामी अहिलेपनि बैठकस्थलमै छौं, बैठक जे प्रयोजनका लागि आह्वान भएको हो त्यस अनुसार सम्पन्न भएको छ,’ उनले भने ।

शनिवार कलैया स्थित करणराज पार्टी प्यालेसमा बसेको विस्तारीत बैठकमा विघटित जिल्ला समितिका सभापति रहेका स्वर्णकारको उक्साहटमा गरिएको हो–हल्लालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक हल्ला फैलाईएको सांसद सिंहले बताए ।

बारा–२ बाट निर्वाचित सांसद सिंहले आफूहरु अहिलेपनि बैठकस्थलमै रहेको र बैठक सम्पन्न गरेको जानकारी दिए । ‘हामी बैठक सम्पन्न गरेर निर्णय सार्वजनिक गर्ने प्रकृयामा कार्यक्रम स्थलमै छौं,’ सांसद सिंहले भने ।

सांसद सिंहका अनूसार बाराका चारैवटा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको पाँच–पाँचजना प्रतिनिधि सहितको तदर्थ जिल्ला कमिटी बनाउने निर्णय शनिबारको बैठकले गरेको छ । ‘अहिले बारा जिल्लामा वडा र पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि तदर्थ समिती बनाउने निर्णय भएको छ,’ सांसद सिंहले भने ।

बारा बैठक : निष्कासनमा परेका सभापतिका समर्थकद्वारा रास्वपाकै सांसदमाथि हातपात प्रयास
बाराका दुई विद्यालयमा मेकर स्पेस र टेक ल्याब स्थापना

थियो लालपुर्जाको आस, भयो उठिबास

बाराको ३ नम्बर पुल क्षेत्रको बस्तीमा चल्यो डोजर, स्थानीय भन्छन्– राज्यले दमन गर्‍यो

रास्वपा बारा जिल्ला समिति विघटन

कांग्रेस बाराका सभापतिसहित १६ जनाको नाम कारबाहीका लागि सिफारिस

बारामा निर्वाचन कर्मचारी बेहोस, अस्पताल लगियो

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

