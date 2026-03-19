रास्वपा बारा जिल्ला समिति विघटन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रास्वपाले प्रदेश समितिको सिफारिसमा बारा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले बारामा जिल्ला अधिवेशनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ।
२७ वैशाख, काठमाडौं । रास्वपाले बारा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले बारा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, प्रदेश समितिको सिफारिसको आधारमा बारा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै, बारामा जिल्ला अधिवेशनको तयारी गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
