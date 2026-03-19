बाराको ३ नम्बर पुल क्षेत्रको बस्तीमा चल्यो डोजर, स्थानीय भन्छन्– राज्यले दमन गर्‍यो

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले वन क्षेत्र र निकुञ्जको क्षेत्रमा बस्ती रहेकाले हटाउनु परेको बताए । उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले भने व्यवसायीलाई ठाउँ सार्ने पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएर राज्यले बर्बर दमन गरेको बताए ।

सुनिल गाउँले सुनिल गाउँले
२०८३ जेठ १ गते ११:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • डिभिजन वन कार्यालय बाराले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सडक कार्यालयको टोलीसँग मिलेर १ जेठमा ३ नम्बर पुल नजिकको बस्ती डोजर लगाएर खाली गरेको छ।
  • वन कार्यालयले पटकपटक सूचना दिइसकेको र स्थानीयले अटेर गरेको बताएको छ। तर स्थानीय व्यवसायीले राज्यले ज्यादतीपूर्ण तरिकाले हटाएको गुनासो गरेका छन् ।
  • उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई ठाउँ सार्ने पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएर राज्यले बर्बर दमन गरेको बताए ।

१ जेठ, बारा । डिभिजन वन कार्यालय बाराले ३ नम्बर पुल नजिकको बस्ती डोजर लगाएर खाली गरेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको टोलीको सहयोगमा शुक्रबार बिहान डोजर लगाएर बस्ती हटाइएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले वन क्षेत्र र निकुञ्जको क्षेत्रमा बस्ती रहेकाले हटाउनु परेको बताए ।

दुई हप्ता अघि सडक विभागको सूचना पछि त्रिभुवन राजपथको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर आफैंले खाली गरेर व्यवसायीहरुले सडक सीमाभन्दा बाहिर व्यवसाय गरिरहेका थिए । त्यसैमा आज डोजर चलाइएपछि राज्यले दमन गरेको आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका छन् ।

स्थानीय अगुवा अनिल पाख्रिनले २०४५ सालबाट यहाँ व्यवसाय गरिरहेका स्थानीयलाई राज्यले ज्यादतीपूर्ण तरिकाले हटाएको गुनासो गरे । ‘सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका घर टहरा आफैंले हटाइसकेका व्यवसायीलाई समय नदिई हटाउँदा हामी अन्यायमा परेका छौं,’ उनले भने ।

त्रिभुवन राजमार्गको हेटौंडा–पथलैया खण्डमा पर्ने तीन नम्बर पुल क्षेत्र यो मार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरुको विश्रामस्थलको रुपमा परिचित थियो । ७० भन्दा धेरै व्यवसायीको होटल व्यवसाय सन्चालनमा रहेको यो बजार खाली भएपछि स्थानीय जीविकोपार्जनलाई लिएर चिन्तित छन् ।

स्थानीय व्यवसायी मिनाकुमारी रुम्बाले पसलकै कमाइबाट १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर केही दिन अघि मात्रै नयाँ घर बनाएकी थिइन् । ‘सडकको क्षेत्र छोडेर बस्दा केही हुँदैन भन्ने ठानेर १२ लाख ऋण गरेर नयाँ घर बनाएँ, अब मेरो सबैथोक सक्कियो,’ रुम्बा भन्छिन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई ठाउँ सार्ने पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएर राज्यले बर्बर दमन गरेको बताए । ‘व्यवसायी माथिको मात्रै नभई स्थानीयको मानवअधिकार माथि पनि राज्यका तर्फबाट दमन गरिएको छ,’ शर्माले भने ।

तर जिल्ला वन कार्यालयले भने पटकपटक माइकिङ र लिखित सूचना बस्तीमा टाँस्दा पनि स्थानीयले अटेर गरेकाले डोजर चलाउनु परेको बताएको छ ।

लेखक
सुनिल गाउँले

दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका गाउँले अनलाइनखबरका बारास्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
शिशुमा एसिड रिफ्लक्स भएको कसरी थाहा पाउने ? कारण र सामाधानका उपाय

बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै ताने अनुसन्धान विभाग

जेनजीले बहिष्कार गरे संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको छलफल, अघि सारे ६ बुँदे शर्त

मकैबारीमा भेटियो मरेको गैंडा  

दशौं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड प्रदीप र नारायणीलाई

कोलेनिकाको अतिक्रमित जग्गा राजविराज नगरपालिकाको खाली गराउने 

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

