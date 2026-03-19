News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डिभिजन वन कार्यालय बाराले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सडक कार्यालयको टोलीसँग मिलेर १ जेठमा ३ नम्बर पुल नजिकको बस्ती डोजर लगाएर खाली गरेको छ।
- वन कार्यालयले पटकपटक सूचना दिइसकेको र स्थानीयले अटेर गरेको बताएको छ। तर स्थानीय व्यवसायीले राज्यले ज्यादतीपूर्ण तरिकाले हटाएको गुनासो गरेका छन् ।
- उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई ठाउँ सार्ने पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएर राज्यले बर्बर दमन गरेको बताए ।
१ जेठ, बारा । डिभिजन वन कार्यालय बाराले ३ नम्बर पुल नजिकको बस्ती डोजर लगाएर खाली गरेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको टोलीको सहयोगमा शुक्रबार बिहान डोजर लगाएर बस्ती हटाइएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजित कुमार झाले वन क्षेत्र र निकुञ्जको क्षेत्रमा बस्ती रहेकाले हटाउनु परेको बताए ।
दुई हप्ता अघि सडक विभागको सूचना पछि त्रिभुवन राजपथको दुवैतर्फ २५–२५ मिटर आफैंले खाली गरेर व्यवसायीहरुले सडक सीमाभन्दा बाहिर व्यवसाय गरिरहेका थिए । त्यसैमा आज डोजर चलाइएपछि राज्यले दमन गरेको आरोप व्यवसायीहरुले लगाएका छन् ।
स्थानीय अगुवा अनिल पाख्रिनले २०४५ सालबाट यहाँ व्यवसाय गरिरहेका स्थानीयलाई राज्यले ज्यादतीपूर्ण तरिकाले हटाएको गुनासो गरे । ‘सडकको क्षेत्राधिकार भित्रका घर टहरा आफैंले हटाइसकेका व्यवसायीलाई समय नदिई हटाउँदा हामी अन्यायमा परेका छौं,’ उनले भने ।
त्रिभुवन राजमार्गको हेटौंडा–पथलैया खण्डमा पर्ने तीन नम्बर पुल क्षेत्र यो मार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरुको विश्रामस्थलको रुपमा परिचित थियो । ७० भन्दा धेरै व्यवसायीको होटल व्यवसाय सन्चालनमा रहेको यो बजार खाली भएपछि स्थानीय जीविकोपार्जनलाई लिएर चिन्तित छन् ।
स्थानीय व्यवसायी मिनाकुमारी रुम्बाले पसलकै कमाइबाट १२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर केही दिन अघि मात्रै नयाँ घर बनाएकी थिइन् । ‘सडकको क्षेत्र छोडेर बस्दा केही हुँदैन भन्ने ठानेर १२ लाख ऋण गरेर नयाँ घर बनाएँ, अब मेरो सबैथोक सक्कियो,’ रुम्बा भन्छिन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ जीतपुरसिमराका अध्यक्ष मोहन शर्माले व्यवसायीलाई ठाउँ सार्ने पर्याप्त समय नदिई डोजर चलाएर राज्यले बर्बर दमन गरेको बताए । ‘व्यवसायी माथिको मात्रै नभई स्थानीयको मानवअधिकार माथि पनि राज्यका तर्फबाट दमन गरिएको छ,’ शर्माले भने ।
तर जिल्ला वन कार्यालयले भने पटकपटक माइकिङ र लिखित सूचना बस्तीमा टाँस्दा पनि स्थानीयले अटेर गरेकाले डोजर चलाउनु परेको बताएको छ ।
