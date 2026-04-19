शिशुमा एसिड रिफ्लक्स भएको कसरी थाहा पाउने ? कारण र सामाधानका उपाय

- शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्सले बारम्बार बान्ता, खोकी, दूध नपिउने र सास फेर्दा घरघराहट जस्ता लक्षण देखाउँछ, जसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
शिशु रोइरहन्छ, दूध खान मानेको छैन, बारम्बार बान्ता गरिरहन्छ र सास फेर्दा पनि घरघराहट सुनिन्छ भने अभिभावकहरूलाई निकै चिन्ताको विषय हुने गर्छ ।
यी लक्षणहरू कहिलेकाहीँ एसिड रिफ्लक्सको संकेत हुन सक्छन्, जसलाई शिशु आफैंले भन्न सक्दैनन् ।
ठूला मानिसलाई त जलन भएको महसुस गर्न गाह्रो हुन्छ भने, सानो शिशुलाई कति पीडा होला ? जुन समस्या उनीहरूले व्यक्त गर्न पनि सक्दैनन् । शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्स ‘ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स’ सामान्य जस्तो देखिए पनि, यदि समयमा ध्यान नदिइएमा यसले बच्चाको स्वास्थ्य र विकासमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्सका मुख्य लक्षण, कारण, निदान, उपचार र प्रभावकारी घरेलु उपायहरूबारे विस्तृतमा बुझौँ :
शिशुहरूमा हुने एसिड रिफ्लक्स के हो ?
ठूला मानिसमा हुने एसिड रिफ्लक्स होस् वा शिशुहरूमा हुने एसिड रिफ्लक्स, दुवैलाई ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज भनिन्छ । बच्चाहरूमा एसिड रिफ्लक्स हुँदा पेटमा रहेको पदार्थ खाना नलीको सहायताले माथितर्फ आउन थाल्छ ।
यस्तो अवस्थामा पोल्ने, बान्ता हुने समस्याले पनि शिशुहरूलाई सताउन थाल्छ, जसलाई ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज भनिन्छ । यसले शिशुको शारीरिक स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ र अभिभावकको चिन्ता बढाउन पर्याप्त हुन्छ । तर यदि अभिभावकले लक्षणहरूमा ध्यान दिए भने, शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्स सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्सका लक्षण के हुन् ?
-शिशुलाई बारम्बार खोकी लाग्नु
-खाना राम्रोसँग निल्न नसक्नु
-छाती पोल्नु
-खाना नलीमा पोल्नु
-बच्चा चिडचिडा हुनु
-बारम्बार बान्ता हुनु
-दूध नपिउनु
-सास फेर्दा घरघराहट सुन्निनु
-शिशुको तौल कम हुनु
-खानेपिउने समयमा बच्चाले ढाड मोड्नु
-शिशु अत्यधिक रुनु
यी लक्षणले शिशुमा एसिड रिफ्लक्सतर्फ संकेत गर्छन् । यदि शिशुमा यीमध्ये कुनै पनि समस्या छ भने बेवास्ता गर्नु हुँदैन र अस्पताल गएर चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । बच्चाहरूमा एसिड रिफ्लक्स हुने धेरै कारण पनि हुन सक्छन्, जसलाई जान्नु आवश्यक छ ।
शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्सका कारण के हुन् ?
-बच्चाको तौल आवश्यकताभन्दा बढी हुनु
-शिशुलाई जन्मजात मुटु रोग हुनु
-पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित समस्या हुनु
-शिशुलाई जन्मजात डायाफ्रामसम्बन्धी समस्या हुनु
-बच्चा बढी सुत्नु वा बस्नु
-बच्चालाई अमिलो खाना खुवाउनु
-बच्चालाई धेरै तेलयुक्त खाना दिनु
-बच्चालाई क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ धेरै दिनु
यी कारणले पनि बच्चाहरूमा एसिड रिफ्लक्स हुन सक्छ । तर यसको उपचार सम्भव छ । यदि लक्षण देखिएमा चिकित्सकले परीक्षण गर्न सल्लाह दिन्छन् र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार उपचार सुरु गर्छन् ।
शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्सको निदान कसरी गरिन्छ ?
बच्चाहरूमा ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिज फहिचान गर्न चिकित्सकले सबैभन्दा पहिले बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था, मेडिकल इतिहास र लक्षणबारे अभिभावकसँग कुरा गर्छन् । यस क्रममा खानपान, सुत्ने तरिका र गतिविधिबारे जानकारी लिन्छन् र समस्या कम गर्ने सल्लाह दिन्छन् । आवश्यक परेमा यी परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
अपर जीआई सिरिज
बच्चालाई केही खुवाइन्छ, जसमा तरल रूपमा बेरियम दिइन्छ । एक्स–रेको सहायताले त्यसलाई ट्र्याक गरिन्छ ।
इसोफेगल पीएच र इम्पिडेन्स मोनिटरिङ
पेटमा बन्ने एसिडको जाँच गरिन्छ । यसका लागि लचिलो ट्युब नाकबाट खाना नलीमा राखिन्छ ।
अपर ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल एन्डोस्कोपी र बायोप्सी
एन्डोस्कोपीको सहायताले गरिने परीक्षण हो । ट्युबको एक छेउमा टर्च र क्यामेरा हुन्छ, जसले खाना नली, पेट र सानो आन्द्राको अवस्था हेर्छ । आवश्यक परे बायोप्सी पनि गरिन्छ ।
शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्सको उपचार कसरी गरिन्छ ?
एच२ ब्लकर्स : पेटमा धेरै एसिड बन्न थालेमा दिइने औषधि ।
प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर : पेटमा एसिड धेरै बन्ने अवस्थामा दिइने औषधि ।
यी औषधिबारे जानकारी बुझाउनका लागि मात्र दिइएको हो । आफ्नै इच्छाले शिशुलाई औषधि दिनु हुँदैन । यसले साइड इफेक्ट हुन सक्छ । डाक्टरले लेखिदिएअनुसार मात्र औषधि दिनुपर्छ ।
बच्चाहरूमा एसिड रिफ्लक्स नहोस् भनेर अपनाउन सकिने घरेलु उपाय
–दूध खुवापछि बच्चालाई सीधा उठाएर राख्नुपर्छ ।
–आवश्यकताभन्दा बढी स्तनपान वा फर्मुला फिडिङ गराउनु हुँदैन ।
–एकैचोटि धेरै दूध नदिई थोरै–थोरै समयमा दिनुपर्छ ।
–दूध खुवाउँदा बच्चाको टाउको शरीरभन्दा अलि माथि राख्नुपर्छ ।
–दूध खुवाएपछि डकार निकाल्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।
यी उपायले बच्चालाई एसिडिटीबाट जोगाउन मद्दत गर्छन् ।
कुन–कुन खानेकुराले बच्चामा एसिड रिफ्लक्स गराउन सक्छ ?
-पुदिना, सस र टमाटर
-धेरै लसुन र प्याज
-पिरो र तेलयुक्त खाना
-क्याफिनयुक्त पेय वा खाना
-चकलेट
-धेरै अमिलो फलफूल
शिशुहरूमा एसिड रिफ्लक्स कम गर्न घरेलु उपायसँगै यी खानेकुरा पनि नदिनु राम्रो हुन्छ ।
डाक्टरसँग कहिले परामर्श गर्ने ?
-शिशुले बारम्बार बान्ता गरेमा
-बच्चा अत्यधिक रोएमा
बच्चाले खाना वा दूध नखाएमा
बच्चा धेरै चिडचिडा भएमा
बच्चाहरूमा एसिड रिफ्लक्सका कारण अन्य के समस्या हुन सक्छन् ?
-खाना नली सुन्निनु
-खाना नली साँघुरिनु
-निमोनिया वा फोक्सो संक्रमण
बच्चाहरूमा यदि ग्यास्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजिजको उपचार समयमा नगरेमा यी रोगको जोखिम बढ्न सक्छ ।
